الولايات المتحدة تسجّل 244.011 إصابة جديدة بكورونا و3.013 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 15.718.811 والوفيات 294.535 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 244.011 إصابة جديدة و3.013 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 15.718.811 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 294.535 حالة وفاة.