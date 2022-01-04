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هل يوجد هذا المكان حقًّا في السعودية؟! مصور باكستاني يجيب

تتربّع على قمة جبل سعودي ستثير فضولك

استطاع المصور الفوتوغرافي الباكستاني فاروق أفزال وهو مقيم في المملكة العربية السعودية أن يكشف سرًّا خافيًا أمام الزوار ستشعر حتمًا بالفضول حوله، وهو موقع المنازل الملونة التي تتربع على قمة جبل شاهق في جنوب المملكة.

وبينما كان المصور الباكستاني في إجازة قرّر السفر إلى منطقة عسير والباحة والمدن الجميلة المحيطة بها؛ لأن كنوز الجمال الحقيقية مخفية بمنطقة عسير، على حد وصفه.

وعندما أراد استكشاف جانب جديد في أبها، أخبره أحد الأصدقاء عن متنزّه السحاب، بالقرب من جبل السودة، في أبها يتميز متنزّه السحاب بإطلالته الجميلة على تهامة غرباً والقرى المحيطة شرقاً، وكغيره من المتنزّهات الأخرى حظي بوجود الكثير من الخدمات التي يحتاجها مرتادوه، وهناك لفت انتباه "فاروق" مجموعة من المنازل الملونة التي تقع في أعلى متنزّه السحاب.

ويقول "فاروق": "يُعتبر متنزّه السحاب من أجمل المتنزّهات السياحية في مدينة أبها؛ بسبب موقعه الرائع على جبل عالٍ.. ليس ذلك فحسب، وإنما أجواؤه تُعتبر ساحرة وذات طبيعة خلابة ومريحة نفسيًّا"، وتم إنشاء العديد من هذه الغرف الملونة للاستراحة، والسياحة.

وقال المصور الفوتوغرافي لموقع "سي إن إن": "الجمال الطبيعي الهائل هنا وعلى وارتفاعاته الشاهقة، ومناظره المبهجة، ومناخه المعتدل يوفر جنة مثالية من الجبال.. المشهد رائع حقًا".


وتساءل كثيرون عما إذا تواجد هذا المكان حقًّا في المملكة العربية السعودية؛ حيث تفاجأ غالبية الأشخاص تمامًا، وشعروا بالحماس للتخطيط لزيارة هذا المكان الجميل.

وقال: "التجربة جميلة جدًّا إلى درجة أننا لا نستطيع إلا أن نتخيل كيف عاش الناس منذ سنوات عديدة".

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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هل يوجد هذا المكان حقًّا في السعودية؟! مصور باكستاني يجيب
سبق

استطاع المصور الفوتوغرافي الباكستاني فاروق أفزال وهو مقيم في المملكة العربية السعودية أن يكشف سرًّا خافيًا أمام الزوار ستشعر حتمًا بالفضول حوله، وهو موقع المنازل الملونة التي تتربع على قمة جبل شاهق في جنوب المملكة.

وبينما كان المصور الباكستاني في إجازة قرّر السفر إلى منطقة عسير والباحة والمدن الجميلة المحيطة بها؛ لأن كنوز الجمال الحقيقية مخفية بمنطقة عسير، على حد وصفه.

وعندما أراد استكشاف جانب جديد في أبها، أخبره أحد الأصدقاء عن متنزّه السحاب، بالقرب من جبل السودة، في أبها يتميز متنزّه السحاب بإطلالته الجميلة على تهامة غرباً والقرى المحيطة شرقاً، وكغيره من المتنزّهات الأخرى حظي بوجود الكثير من الخدمات التي يحتاجها مرتادوه، وهناك لفت انتباه "فاروق" مجموعة من المنازل الملونة التي تقع في أعلى متنزّه السحاب.

ويقول "فاروق": "يُعتبر متنزّه السحاب من أجمل المتنزّهات السياحية في مدينة أبها؛ بسبب موقعه الرائع على جبل عالٍ.. ليس ذلك فحسب، وإنما أجواؤه تُعتبر ساحرة وذات طبيعة خلابة ومريحة نفسيًّا"، وتم إنشاء العديد من هذه الغرف الملونة للاستراحة، والسياحة.

وقال المصور الفوتوغرافي لموقع "سي إن إن": "الجمال الطبيعي الهائل هنا وعلى وارتفاعاته الشاهقة، ومناظره المبهجة، ومناخه المعتدل يوفر جنة مثالية من الجبال.. المشهد رائع حقًا".


وتساءل كثيرون عما إذا تواجد هذا المكان حقًّا في المملكة العربية السعودية؛ حيث تفاجأ غالبية الأشخاص تمامًا، وشعروا بالحماس للتخطيط لزيارة هذا المكان الجميل.

وقال: "التجربة جميلة جدًّا إلى درجة أننا لا نستطيع إلا أن نتخيل كيف عاش الناس منذ سنوات عديدة".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

هل يوجد هذا المكان حقًّا في السعودية؟! مصور باكستاني يجيب

تتربّع على قمة جبل سعودي ستثير فضولك

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,529

استطاع المصور الفوتوغرافي الباكستاني فاروق أفزال وهو مقيم في المملكة العربية السعودية أن يكشف سرًّا خافيًا أمام الزوار ستشعر حتمًا بالفضول حوله، وهو موقع المنازل الملونة التي تتربع على قمة جبل شاهق في جنوب المملكة.

وبينما كان المصور الباكستاني في إجازة قرّر السفر إلى منطقة عسير والباحة والمدن الجميلة المحيطة بها؛ لأن كنوز الجمال الحقيقية مخفية بمنطقة عسير، على حد وصفه.

وعندما أراد استكشاف جانب جديد في أبها، أخبره أحد الأصدقاء عن متنزّه السحاب، بالقرب من جبل السودة، في أبها يتميز متنزّه السحاب بإطلالته الجميلة على تهامة غرباً والقرى المحيطة شرقاً، وكغيره من المتنزّهات الأخرى حظي بوجود الكثير من الخدمات التي يحتاجها مرتادوه، وهناك لفت انتباه "فاروق" مجموعة من المنازل الملونة التي تقع في أعلى متنزّه السحاب.

ويقول "فاروق": "يُعتبر متنزّه السحاب من أجمل المتنزّهات السياحية في مدينة أبها؛ بسبب موقعه الرائع على جبل عالٍ.. ليس ذلك فحسب، وإنما أجواؤه تُعتبر ساحرة وذات طبيعة خلابة ومريحة نفسيًّا"، وتم إنشاء العديد من هذه الغرف الملونة للاستراحة، والسياحة.

وقال المصور الفوتوغرافي لموقع "سي إن إن": "الجمال الطبيعي الهائل هنا وعلى وارتفاعاته الشاهقة، ومناظره المبهجة، ومناخه المعتدل يوفر جنة مثالية من الجبال.. المشهد رائع حقًا".


وتساءل كثيرون عما إذا تواجد هذا المكان حقًّا في المملكة العربية السعودية؛ حيث تفاجأ غالبية الأشخاص تمامًا، وشعروا بالحماس للتخطيط لزيارة هذا المكان الجميل.

وقال: "التجربة جميلة جدًّا إلى درجة أننا لا نستطيع إلا أن نتخيل كيف عاش الناس منذ سنوات عديدة".

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142 مليون ..

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