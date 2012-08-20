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"آل الشيخ": "الطالب دون الجرعتين" يُحسب غيابًا.. التطعيم شرط تسجيل الجامعي

حثّ الأبناء والآباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس على أخذ اللقاح لتحقيق السلامة

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن أي طالب تجاوز 12 عاماً ولم يتلق الجرعتين، سيُحسب غائباً، ولن يُسمح بتسجيل المواد أو الحضور لطلاب المرحلة الجامعية إذا لم يستكملوا جرعتي اللقاح.

وأكد الوزير لـ"قناة العربية" على اشتراط حصول جميع طلاب وطالبات المملكة لمن أعمارهم 12 عاماً وأكثر في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية، هذا شرط ضروري.

وقال: "بالنسبة لطلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وبالنسبة لطلاب التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى استكمال التحصين بجرعتين".

وأضاف: "نحث أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس على الحرص والاهتمام والمبادرة لأخذ اللقاح"، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة وحتى نحقق جميعاً عودة آمنة لمدارسنا عاجلاً.

يُذكر أن نسبة الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا في التعليم العام ، بلغت 93% ومن حصل على جرعتين 37%، أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغت نسبتهم 85%، ومن حصل على جرعتين 59%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": "الطالب دون الجرعتين" يُحسب غيابًا.. التطعيم شرط تسجيل الجامعي
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن أي طالب تجاوز 12 عاماً ولم يتلق الجرعتين، سيُحسب غائباً، ولن يُسمح بتسجيل المواد أو الحضور لطلاب المرحلة الجامعية إذا لم يستكملوا جرعتي اللقاح.

وأكد الوزير لـ"قناة العربية" على اشتراط حصول جميع طلاب وطالبات المملكة لمن أعمارهم 12 عاماً وأكثر في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية، هذا شرط ضروري.

وقال: "بالنسبة لطلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وبالنسبة لطلاب التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى استكمال التحصين بجرعتين".

وأضاف: "نحث أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس على الحرص والاهتمام والمبادرة لأخذ اللقاح"، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة وحتى نحقق جميعاً عودة آمنة لمدارسنا عاجلاً.

يُذكر أن نسبة الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا في التعليم العام ، بلغت 93% ومن حصل على جرعتين 37%، أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغت نسبتهم 85%، ومن حصل على جرعتين 59%.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:17 PM

"آل الشيخ": "الطالب دون الجرعتين" يُحسب غيابًا.. التطعيم شرط تسجيل الجامعي

حثّ الأبناء والآباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس على أخذ اللقاح لتحقيق السلامة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
5,395

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن أي طالب تجاوز 12 عاماً ولم يتلق الجرعتين، سيُحسب غائباً، ولن يُسمح بتسجيل المواد أو الحضور لطلاب المرحلة الجامعية إذا لم يستكملوا جرعتي اللقاح.

وأكد الوزير لـ"قناة العربية" على اشتراط حصول جميع طلاب وطالبات المملكة لمن أعمارهم 12 عاماً وأكثر في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية، هذا شرط ضروري.

وقال: "بالنسبة لطلاب التعليم الجامعي ومن في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وبالنسبة لطلاب التعليم العام لمن أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى استكمال التحصين بجرعتين".

وأضاف: "نحث أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس على الحرص والاهتمام والمبادرة لأخذ اللقاح"، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من تبعات هذه الجائحة وحتى نحقق جميعاً عودة آمنة لمدارسنا عاجلاً.

يُذكر أن نسبة الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا في التعليم العام ، بلغت 93% ومن حصل على جرعتين 37%، أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغت نسبتهم 85%، ومن حصل على جرعتين 59%.

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