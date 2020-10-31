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"حجازي" ضابط إيقاع الدفاع الأول.. الاتحاد يعود عبر بوابة الأهلي للانتصارات

في جولة "رئاسة العشرين" من دوري المحترفين

تغلّب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على فريق الأهلي بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "رئاسة العشرين".

‏تقدّم الاتحاد في الشوط الأول من هذه المباراة بهدفين دون رد فارضًا سيطرته على كامل مجريات الشوط؛ إذ أحرز رومارينهو الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة؛ ليودع الكرة في شباك الأهلي.

وجاء الهدف الثاني عند الدقيقة الـ18 عن طريق اللاعب العائد لفريق الاتحاد رودريجيز، بتسديدة احتسبها الحكم هدفًا بعد العودة لتقنية الفار.

وفي الشوط الثاني حافظ الاتحاد على تقدمه بهدفين، ‏ولم يوفَّق لاعبو الأهلي في إدراك النتيجة؛ ليظفر الاتحاد بنقاط المباراة الثلاث.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حجازي" ضابط إيقاع الدفاع الأول.. الاتحاد يعود عبر بوابة الأهلي للانتصارات
سبق

تغلّب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على فريق الأهلي بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "رئاسة العشرين".

‏تقدّم الاتحاد في الشوط الأول من هذه المباراة بهدفين دون رد فارضًا سيطرته على كامل مجريات الشوط؛ إذ أحرز رومارينهو الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة؛ ليودع الكرة في شباك الأهلي.

وجاء الهدف الثاني عند الدقيقة الـ18 عن طريق اللاعب العائد لفريق الاتحاد رودريجيز، بتسديدة احتسبها الحكم هدفًا بعد العودة لتقنية الفار.

وفي الشوط الثاني حافظ الاتحاد على تقدمه بهدفين، ‏ولم يوفَّق لاعبو الأهلي في إدراك النتيجة؛ ليظفر الاتحاد بنقاط المباراة الثلاث.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
09:58 PM

"حجازي" ضابط إيقاع الدفاع الأول.. الاتحاد يعود عبر بوابة الأهلي للانتصارات

في جولة "رئاسة العشرين" من دوري المحترفين

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
14
3,215

تغلّب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على فريق الأهلي بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "رئاسة العشرين".

‏تقدّم الاتحاد في الشوط الأول من هذه المباراة بهدفين دون رد فارضًا سيطرته على كامل مجريات الشوط؛ إذ أحرز رومارينهو الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة؛ ليودع الكرة في شباك الأهلي.

وجاء الهدف الثاني عند الدقيقة الـ18 عن طريق اللاعب العائد لفريق الاتحاد رودريجيز، بتسديدة احتسبها الحكم هدفًا بعد العودة لتقنية الفار.

وفي الشوط الثاني حافظ الاتحاد على تقدمه بهدفين، ‏ولم يوفَّق لاعبو الأهلي في إدراك النتيجة؛ ليظفر الاتحاد بنقاط المباراة الثلاث.

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