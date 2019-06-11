عبر شاشات إلكترونية.. "الشؤون الإسلامية" تُواصل التوعية بخطر كورونا

مع استمرار تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين

تُواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية، بالتأكيد على كل التعليمات الصادرة من الجهات المعنية ذات العلاقة؛ لتوقي فيروس كورونا كوفيد 19، مع مواصلة تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين في ديوان الوزارة وفروعها.

وتم تفعيل التعليمات والإرشادات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها؛ لتنبيه الموظفين والمراجعين إلى أهمية العمل وفق التوجيهات والتعليمات والإفصاح عن الأعراض، والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات؛ وذلك لضمان عودة الحياة الطبيعية وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وتَضَمّنت التوجيهات التي امتلأت بها الشاشات، آليات تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ وفق ما أعلنته وزارة الصحة والتعليمات الواردة من وزارة الموارد البشرية، إلى جانب استثناء الحضور لبعض الفئات الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والرئة والربو الشديد والسكري وارتفاع ضغط الدم؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، وحظيت الجهود التوعوية بإشادة منسوبي الوزارة وفروعها والمراجعين لها.