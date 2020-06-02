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يحقق 10 آلاف تحليل يومياً.. أمير المدينة يدشن المختبر المتنقل الجديد

يضم أقساماً للكوادر الطبية والإدارية ويقوم على تشغيله طاقم من ٨٤ فرداً

‏دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة مساء الاثنين، المختبر المتنقل الذي أطلقته وزارة الصحة في المنطقة ليساهم في التحليل الدقيق والسريع لفيروس ‎كوفيد 19 بالمدينة المنورة.

وغردت "صحة المدينة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأن المختبر الجديد يحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة ١٠ آلاف عينة تحليل، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى ٢٥٠٠ عينة تحليل يومياً.

ومن جهته، أشار مدير عام صحة المدينة إلى أن المختبر الجديد يضم عدة أقسام للكوادر الطبية والإدارية ويقوم على تشغيله طاقم مكون من ٨٤ فرداً ويعمل وفق نظام ربط آلي بين المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.

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يحقق 10 آلاف تحليل يومياً.. أمير المدينة يدشن المختبر المتنقل الجديد
سبق

‏دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة مساء الاثنين، المختبر المتنقل الذي أطلقته وزارة الصحة في المنطقة ليساهم في التحليل الدقيق والسريع لفيروس ‎كوفيد 19 بالمدينة المنورة.

وغردت "صحة المدينة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأن المختبر الجديد يحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة ١٠ آلاف عينة تحليل، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى ٢٥٠٠ عينة تحليل يومياً.

ومن جهته، أشار مدير عام صحة المدينة إلى أن المختبر الجديد يضم عدة أقسام للكوادر الطبية والإدارية ويقوم على تشغيله طاقم مكون من ٨٤ فرداً ويعمل وفق نظام ربط آلي بين المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
12:52 AM

يحقق 10 آلاف تحليل يومياً.. أمير المدينة يدشن المختبر المتنقل الجديد

يضم أقساماً للكوادر الطبية والإدارية ويقوم على تشغيله طاقم من ٨٤ فرداً

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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‏دشن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة مساء الاثنين، المختبر المتنقل الذي أطلقته وزارة الصحة في المنطقة ليساهم في التحليل الدقيق والسريع لفيروس ‎كوفيد 19 بالمدينة المنورة.

وغردت "صحة المدينة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بأن المختبر الجديد يحقق يومياً عند وصوله للطاقة الاستيعابية الكاملة ١٠ آلاف عينة تحليل، مقارنة بالمرحلة السابقة التي كانت تصل إلى ٢٥٠٠ عينة تحليل يومياً.

ومن جهته، أشار مدير عام صحة المدينة إلى أن المختبر الجديد يضم عدة أقسام للكوادر الطبية والإدارية ويقوم على تشغيله طاقم مكون من ٨٤ فرداً ويعمل وفق نظام ربط آلي بين المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.

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