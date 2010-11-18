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‏جامعة فهد بن سلطان تعلق الدوام جزئياً ليوم غد بمناسبة زيارة الملك

من الساعة 12:30 ظهراً.. والعودة للدوام صباح الثلاثاء

قررت جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية تعليق الدوام ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم غد الاثنين، والعودة للدوام صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة عبر حسابها في "تويتر" إن ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة تبوك.

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‏جامعة فهد بن سلطان تعلق الدوام جزئياً ليوم غد بمناسبة زيارة الملك
سبق

قررت جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية تعليق الدوام ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم غد الاثنين، والعودة للدوام صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة عبر حسابها في "تويتر" إن ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة تبوك.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:43 PM

‏جامعة فهد بن سلطان تعلق الدوام جزئياً ليوم غد بمناسبة زيارة الملك

من الساعة 12:30 ظهراً.. والعودة للدوام صباح الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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قررت جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية تعليق الدوام ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم غد الاثنين، والعودة للدوام صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة عبر حسابها في "تويتر" إن ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة تبوك.

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