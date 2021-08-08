النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر "سبق": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة

أكدت أن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي

علمت "سبق" من مصادرها بأن لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، وقفت اليوم على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عدداً من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين، وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة التابعة لإدارة التجمع الصحي تقريرها وتوصياتها حول المبنى، في القريب العاجل. في المقابل يُنتظر أن يقول الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، هو الآخر؛ كلمته حول تلك المباني، بعد وقوفه عليها الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي قد كشف لـ"سبق" خلال التقرير المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان: "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"؛ أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية، منوهاً وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.

ومما يذكر هنا إلى أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.

ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى، حيث جرى حينه ترميمه بالكامل وتعديله، بحيث يتلاءم لوضع مرضى الصحة النفسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر "سبق": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها بأن لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، وقفت اليوم على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عدداً من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين، وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة التابعة لإدارة التجمع الصحي تقريرها وتوصياتها حول المبنى، في القريب العاجل. في المقابل يُنتظر أن يقول الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، هو الآخر؛ كلمته حول تلك المباني، بعد وقوفه عليها الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي قد كشف لـ"سبق" خلال التقرير المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان: "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"؛ أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية، منوهاً وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.

ومما يذكر هنا إلى أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.

ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى، حيث جرى حينه ترميمه بالكامل وتعديله، بحيث يتلاءم لوضع مرضى الصحة النفسية.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
05:40 PM

مصادر "سبق": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة

أكدت أن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
761

علمت "سبق" من مصادرها بأن لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، وقفت اليوم على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عدداً من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين، وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة التابعة لإدارة التجمع الصحي تقريرها وتوصياتها حول المبنى، في القريب العاجل. في المقابل يُنتظر أن يقول الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، هو الآخر؛ كلمته حول تلك المباني، بعد وقوفه عليها الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي قد كشف لـ"سبق" خلال التقرير المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان: "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"؛ أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية، منوهاً وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.

ومما يذكر هنا إلى أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.

ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى، حيث جرى حينه ترميمه بالكامل وتعديله، بحيث يتلاءم لوضع مرضى الصحة النفسية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة