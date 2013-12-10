النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة

جلسات حوارية وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين

تنطلق صباح اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2020، حيث تتضمن جلسات حوارية لمناقشة الجوانب المتعلقة بها كافة.

وقالت وزارة الاقتصاد صباح اليوم: يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ في #ملتقى_الميزانية 2020، عبر جلسة حوارية بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي"، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وستكون الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، أما الجلسة الثالثة فتأتي تحت عنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي" وتحت عنوان "ممكنات نمو الاقتصاد والفرص الواعدة" تأتي الجلسة الرابعة للملتقى بمشاركة عددٍ من المسؤولين.

والجلسة الخامسة ستكون بعنوان "منظمة الخدمات الأساسية" بمشاركة وزارات: الصحة والعمل والعدل والإسكان.

ملتقى ميزانية 2020 ميزانية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة
سبق

تنطلق صباح اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2020، حيث تتضمن جلسات حوارية لمناقشة الجوانب المتعلقة بها كافة.

وقالت وزارة الاقتصاد صباح اليوم: يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ في #ملتقى_الميزانية 2020، عبر جلسة حوارية بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي"، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وستكون الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، أما الجلسة الثالثة فتأتي تحت عنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي" وتحت عنوان "ممكنات نمو الاقتصاد والفرص الواعدة" تأتي الجلسة الرابعة للملتقى بمشاركة عددٍ من المسؤولين.

والجلسة الخامسة ستكون بعنوان "منظمة الخدمات الأساسية" بمشاركة وزارات: الصحة والعمل والعدل والإسكان.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:43 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:47 PM

#ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة

جلسات حوارية وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,101

تنطلق صباح اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2020، حيث تتضمن جلسات حوارية لمناقشة الجوانب المتعلقة بها كافة.

وقالت وزارة الاقتصاد صباح اليوم: يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ في #ملتقى_الميزانية 2020، عبر جلسة حوارية بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي"، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وستكون الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، أما الجلسة الثالثة فتأتي تحت عنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي" وتحت عنوان "ممكنات نمو الاقتصاد والفرص الواعدة" تأتي الجلسة الرابعة للملتقى بمشاركة عددٍ من المسؤولين.

والجلسة الخامسة ستكون بعنوان "منظمة الخدمات الأساسية" بمشاركة وزارات: الصحة والعمل والعدل والإسكان.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة