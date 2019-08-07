أسمرة .. الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة

بحثا أمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب

استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي؛ بالقصر الرئاسي بأسمرة، أمس الثلاثاء, سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ كأمن جنوب البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والتهريب بأشكاله كافة، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.