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أسمرة .. الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة

بحثا أمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب

استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي؛ بالقصر الرئاسي بأسمرة، أمس الثلاثاء, سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ كأمن جنوب البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والتهريب بأشكاله كافة، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسمرة .. الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة
سبق

استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي؛ بالقصر الرئاسي بأسمرة، أمس الثلاثاء, سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ كأمن جنوب البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والتهريب بأشكاله كافة، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:54 AM

أسمرة .. الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة

بحثا أمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي؛ بالقصر الرئاسي بأسمرة، أمس الثلاثاء, سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ كأمن جنوب البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب والتهريب بأشكاله كافة، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.

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