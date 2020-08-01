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في نسخته الرابعة.. الإثارة الكروية تستمر في مونديال عسير

وسط حضور لافت لشباب وزوار المنطقة وتحت شعار "هوايتنا بحذر"

يواصل مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم الذي تقام نسخته الحالية ضمن فعاليات صيف أبها 2020م، فعالياته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال لافت على منافساته من شباب المنطقة وزوارها.
وانطلق المونديال في منتصف ذي القعدة لتشتعل منافساته خلال موسم الصيف كأحد أبرز الوُجهات الشبابية الصيفية، وتستمر الإثارة الكروية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بانطلاقة الدور رُبع النهائي من المونديال.
وأسهم المونديال في توفير أجواء محفزة للشباب لممارسة هواياتهم في بيئة صحية ومنظمة، تركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الجماهير والرياضيين المشاركين لتكون أجواء البطولة آمنة والوقاية الصحية أولويتها وأبرز مقوّمات نجاحها.
وتُستكمل منافسات دور الـ 8 من المونديال بـ 4 مواجهات تنطلق صافرة يومها الأول غدا، عبر مواجهة فريقي" غرناطة" و"الرعب" تليها مباراة "الفيصل" و"الوطن".
وفي الـ 14 من الشهر الجاري يلتقي في التاسعة مساءً فريق "المشاهير" مع" الوحدة العاصمي"، وختام هذا الدور بين فريقي "الصقور" و"عميد حسوة".
ويُقام المونديال خلال هذا العام في ظروف استثنائية الذي أطلقته اللجنة المنظمة تحت شعار #هوايتنا_بحذر، ويهدف إلى تعزيز الجوانب الاحترازية والوقائية لدى ممارسي كرة القدم والرياضات المتنوعة وجميع الهوايات المختلفة، ونشر مفهوم وثقافة أن الوقاية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لن تُعطّل ممارسة أي هواية فهما جانبان متوازيان لا يتأثر أحدهما سلباً بالآخر.
وأشاد رياضيو عسير والجماهير الرياضية من مختلف مناطق المملكة بتنظيم مثل هذا التجمّع الرياضي الفريد الذي يهتم بصقل وتنمية المهارات الرياضية لدى الشباب ويُسهم في دعم برامجهم وأنشطتهم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في نسخته الرابعة.. الإثارة الكروية تستمر في مونديال عسير
سبق

يواصل مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم الذي تقام نسخته الحالية ضمن فعاليات صيف أبها 2020م، فعالياته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال لافت على منافساته من شباب المنطقة وزوارها.
وانطلق المونديال في منتصف ذي القعدة لتشتعل منافساته خلال موسم الصيف كأحد أبرز الوُجهات الشبابية الصيفية، وتستمر الإثارة الكروية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بانطلاقة الدور رُبع النهائي من المونديال.
وأسهم المونديال في توفير أجواء محفزة للشباب لممارسة هواياتهم في بيئة صحية ومنظمة، تركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الجماهير والرياضيين المشاركين لتكون أجواء البطولة آمنة والوقاية الصحية أولويتها وأبرز مقوّمات نجاحها.
وتُستكمل منافسات دور الـ 8 من المونديال بـ 4 مواجهات تنطلق صافرة يومها الأول غدا، عبر مواجهة فريقي" غرناطة" و"الرعب" تليها مباراة "الفيصل" و"الوطن".
وفي الـ 14 من الشهر الجاري يلتقي في التاسعة مساءً فريق "المشاهير" مع" الوحدة العاصمي"، وختام هذا الدور بين فريقي "الصقور" و"عميد حسوة".
ويُقام المونديال خلال هذا العام في ظروف استثنائية الذي أطلقته اللجنة المنظمة تحت شعار #هوايتنا_بحذر، ويهدف إلى تعزيز الجوانب الاحترازية والوقائية لدى ممارسي كرة القدم والرياضات المتنوعة وجميع الهوايات المختلفة، ونشر مفهوم وثقافة أن الوقاية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لن تُعطّل ممارسة أي هواية فهما جانبان متوازيان لا يتأثر أحدهما سلباً بالآخر.
وأشاد رياضيو عسير والجماهير الرياضية من مختلف مناطق المملكة بتنظيم مثل هذا التجمّع الرياضي الفريد الذي يهتم بصقل وتنمية المهارات الرياضية لدى الشباب ويُسهم في دعم برامجهم وأنشطتهم.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:02 PM

في نسخته الرابعة.. الإثارة الكروية تستمر في مونديال عسير

وسط حضور لافت لشباب وزوار المنطقة وتحت شعار "هوايتنا بحذر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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يواصل مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم الذي تقام نسخته الحالية ضمن فعاليات صيف أبها 2020م، فعالياته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال لافت على منافساته من شباب المنطقة وزوارها.
وانطلق المونديال في منتصف ذي القعدة لتشتعل منافساته خلال موسم الصيف كأحد أبرز الوُجهات الشبابية الصيفية، وتستمر الإثارة الكروية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بانطلاقة الدور رُبع النهائي من المونديال.
وأسهم المونديال في توفير أجواء محفزة للشباب لممارسة هواياتهم في بيئة صحية ومنظمة، تركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الجماهير والرياضيين المشاركين لتكون أجواء البطولة آمنة والوقاية الصحية أولويتها وأبرز مقوّمات نجاحها.
وتُستكمل منافسات دور الـ 8 من المونديال بـ 4 مواجهات تنطلق صافرة يومها الأول غدا، عبر مواجهة فريقي" غرناطة" و"الرعب" تليها مباراة "الفيصل" و"الوطن".
وفي الـ 14 من الشهر الجاري يلتقي في التاسعة مساءً فريق "المشاهير" مع" الوحدة العاصمي"، وختام هذا الدور بين فريقي "الصقور" و"عميد حسوة".
ويُقام المونديال خلال هذا العام في ظروف استثنائية الذي أطلقته اللجنة المنظمة تحت شعار #هوايتنا_بحذر، ويهدف إلى تعزيز الجوانب الاحترازية والوقائية لدى ممارسي كرة القدم والرياضات المتنوعة وجميع الهوايات المختلفة، ونشر مفهوم وثقافة أن الوقاية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لن تُعطّل ممارسة أي هواية فهما جانبان متوازيان لا يتأثر أحدهما سلباً بالآخر.
وأشاد رياضيو عسير والجماهير الرياضية من مختلف مناطق المملكة بتنظيم مثل هذا التجمّع الرياضي الفريد الذي يهتم بصقل وتنمية المهارات الرياضية لدى الشباب ويُسهم في دعم برامجهم وأنشطتهم.

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