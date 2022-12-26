"الأرصاد": جاهزون للظواهر الجوية والعواصف.. 5 رادارات و600 محطة

"القحطاني": مشروع استمطار السحب يدعم التنمية المستدامة ونتائجه واعدة

ضمن برامج رفع الجاهزية، يحظى المركز الوطني للأرصاد بـ 5 رادارات متنقلة تعد من الأحدث عالمياً و600 محطة أوتوماتيكية لرصد الظواهر الجوية والعواصف الترابية.

ولفت المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني؛ إلى أن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب هو أحد البرامج المعلنة ضمن قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولي العهد، لزيادة الهاطل المطري على المملكة من 10 إلى 20 %.

وأضاف "القحطاني"؛ وفق فيديو بثّته اليوم "الإخبارية"، أن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية المهمة التي تدعم برامج التنمية المستدامة بالمملكة وتحقق أهداف وفرة المياه وزيادة الرقعة الخضراء، وهو برنامج ستتم مرحلته الأولى عبر منطقتَي عسير والرياض، وسط توقعات بنتائج واعدة للبرنامج.

هذا وتتزامن هذه الجاهزية مع حالة ماطرة تصاحبها تقلبات جوية بعدة مناطق بالمملكة هذه الأيام؛ حيث واصل المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاته حول عدة حالات ممطرة بمناطق: الشرقية وحائل والقصيم والرياض.