"نسائي صبيا" ينفذ جولات تفتيشية على المشاغل النسائية في المحافظة

حرر 9 مخالفات وأغلق مشغلاً مخالفاً للضوابط والإجراءات النظامية

نفذ القسم النسائي لبلدية صبيا ومن خلال خطته المعتمدة، جولات مسائية، استهدفت مراقبة ومتابعة مشاغل التجميل النسائية في المحافظة، بهدف التأكد من تطبيقها للمعايير الصحية المستند عليها في العمل.



وأسفرت تلك الجولات عن تحرير تسع مخالفات لأصحاب مشاغل التجميل، لمخالفاتها المعايير المهنية في إجراءات الرخص والاشتراطات الصحية العامة؛ وذلك لحماية روادها من أي تجاوزات تتعلق بطبيعة المواد المستخدمة خصوصًا مستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية المستخدمة في تعقيم الأدوات التجميلية، بالإضافة إلى غلق مشغل مخالف للضوابط والإجراءات النظامية، وقد شملت الجولات معاينة مستوى النظافة للمشاغل والعاملات فيها.



وقال رئيس بلدية محافظة صبيا، سفر بن سعد آل زآحم الشهراني، إن القسم النسائي وحسب خطته المجدولة التي ستنفذ على مدى الأسابيع والأشهر القادمة، والتي تستهدف مشاغل التجميل النسائية في المحافظة، بقصد مراقبة ومتابعة المشاغل والحد من التجاوزات المهنية الحاصلة في تلك المشاغل خلال الفترة المسائية.



ودعت البلدية على لسان رئيسها "الشهراني"، أصحاب المشاغل النسائية إلى الالتزام بالمعايير المطلوبة لمزاولة العمل، مؤكدة في الوقت ذاته حرص البلدية على متابعة جولاتها الرقابية حسب الفترات المجدولة، وذلك للتأكد من الإجراءات المهنية المستند عليها في تنفيذ العمل حسب اللوائح المعتمدة.