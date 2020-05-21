وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.

تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-21 تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 10:03 PM

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع المديرية عبر حسابها في تويتر: نشب في حي بدر دون أي إصابات





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تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.