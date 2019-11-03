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"مؤتمر الاتصالات" يستعرض مستجدات تقنيات المستقبل 20 نوفمبر

يناقش بالرياض 4 محاور رئيسة بمشاركة عدة جهات محلية ودولية

تعقد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات – سعودي موبايل شو بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2019.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقاً من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وتعزيزاً لرؤية المملكة 2030 حيث سيستعرض المؤتمر آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة وفائدتها للتحول الرقمي الذي تشهده كافة مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسة هي عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات حيث تتناول جلسات المؤتمر المحاور التالية: " الجيل الخامس5G والمدن الذكية والتحول الرقمي وتقنيات والصناعة الرابعة".

يشار إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة العديد من الجهات العلمية والحكومية والمحلية والدولية، ويأتي على رأسها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وأمانة الرياض ووزارة الحج والعمرة وغرفة الرياض.

المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مؤتمر الاتصالات" يستعرض مستجدات تقنيات المستقبل 20 نوفمبر
سبق

تعقد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات – سعودي موبايل شو بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2019.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقاً من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وتعزيزاً لرؤية المملكة 2030 حيث سيستعرض المؤتمر آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة وفائدتها للتحول الرقمي الذي تشهده كافة مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسة هي عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات حيث تتناول جلسات المؤتمر المحاور التالية: " الجيل الخامس5G والمدن الذكية والتحول الرقمي وتقنيات والصناعة الرابعة".

يشار إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة العديد من الجهات العلمية والحكومية والمحلية والدولية، ويأتي على رأسها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وأمانة الرياض ووزارة الحج والعمرة وغرفة الرياض.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:14 PM

"مؤتمر الاتصالات" يستعرض مستجدات تقنيات المستقبل 20 نوفمبر

يناقش بالرياض 4 محاور رئيسة بمشاركة عدة جهات محلية ودولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات – سعودي موبايل شو بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2019.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقاً من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة وتعزيزاً لرؤية المملكة 2030 حيث سيستعرض المؤتمر آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة وفائدتها للتحول الرقمي الذي تشهده كافة مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسة هي عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات حيث تتناول جلسات المؤتمر المحاور التالية: " الجيل الخامس5G والمدن الذكية والتحول الرقمي وتقنيات والصناعة الرابعة".

يشار إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة العديد من الجهات العلمية والحكومية والمحلية والدولية، ويأتي على رأسها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وأمانة الرياض ووزارة الحج والعمرة وغرفة الرياض.

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