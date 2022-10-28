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شرطة جازان: القبض على شخص اعتدى على أحد العاملين في محل تجاري

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظياً وجسدياً على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة جازان: القبض على شخص اعتدى على أحد العاملين في محل تجاري
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظياً وجسدياً على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:36 PM

شرطة جازان: القبض على شخص اعتدى على أحد العاملين في محل تجاري

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظياً وجسدياً على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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