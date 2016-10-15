وفد تعليم العارضة يزور مجمع ديحمة بصامطة الفائز بجائزة حمدان آل مكتوم

في إطار تبادل الخبرات للاستفادة من النماذج المتميزة

زار وفد من مكتب تعليم العارضة، الثلاثاء، مجمع تحفيظ القرآن الكريم في ديحمة، بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي، الحاصل على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، فئة القيادة المدرسية في دورتها السادسة عشرة.



يأتي ذلك ضمن الزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات بين مكاتب التعليم، للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من النماذج المتميزة لتعميمها ونشرها في بقية مكاتب التعليم.



ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، بالوفد الزائر المكون من: مدير مكتب تعليم العارضة أحمد بن علي جبرة، ومشرفي القيادة المدرسية بالمكتب، و16 قائدًا من قادة مدارس العارضة، قائلًا: إنها تشكل خطوة في المسار الصحيح للوصول للتميز بجميع مدارس المنطقة.



وقدم قائد المجمع حسين عبده قيسي، شرحًا مفصلاً عن البرامج والخطط الاستراتيجية لقيادة المجمع والمبادرات والبرامج التعليمية المتنوعة، خلال تجول الوفد في المجمع، مطلعين على ما يحويه من صفوف دراسية ومرافق متعددة.



عقب ذلك زار الوفد التعليمي مركز الهوايات والأنشطة بالمجمع ومصادر التعلم، والمرسم، والعيادة الصحية، والمعامل التعليمية.



وأشاد الوفد الزائر في ختام جولته، بما شاهده من برامج وخطط المجمع وانضباط مدرسي وارتفاع لمستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، مقدمًا شكره لمدير مكتب تعليم صامطة، وقائد المجمع، ومعلميه، وجميع الكوادر الإدارية.



وفي ختام الزيارة قدم مدير مكتب تعليم العارضة، درعًا تذكاريًا لمدير مكتب تعليم صامطة، وقائد مجمع التحفيظ.



