بعد واقعة رئيس البلدية.. النيابة تحقّق في اعتداء محدثين على موظف وسلبه بعسير

باغتوه وأمسكوا به بالقوة ثم أخذوا إثبات المقيم من مركبته ليخلوا سبيله ليتوجّه إلى الشرطة

فتحت النيابة العامة، ملف التحقيق في قضية ادعاء أحد موظفي بلدية محايل عسير بتعرُّضه للاعتداء وسلب جوّاله في أثناء مباشرته عمله في آخر أيام منع التجوّل الكلي.

وقالت مصادر لـ"سبق"، إن الموظف تعرّض للاعتداء من ثلاثة أشخاص "مواطن ووافدين" في أثناء محاولته ثنيهم عن الإحداث في أحد المواقع شرق المحافظة.

وأضافت، أنه عند مباشرة الموظف مهامه المعتادة وضبطه محدثين وإيقاف المُعدة المستخدمة وسحب إقامة السائق وتصويرها بجوّاله، وفي أثناء تبادل الحديث مع المجموعة باغتوه وتمّ الإمساك به وسلب جوّاله بالقوة ومن ثم أخذ إثبات المقيم من مركبته ليخلوا سبيله بعد ذلك، ليتوجّه بعدها لشرطة محايل التي باشرت الموقع بعد مغادرة المتهمين وتمّت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة التي شرعت في التحقيق.

وأوضحت المصادر أن قضية الإحداث في الموقع تم ضبطها مرات عدة إلا أن المخالفة تكرّرت مجدداً.

هذا وكان رئيس إحدى البلديات بالمنطقة قد تعرّض هو الآخر لمحاولة اعتداءٍ وتهديدٍ في أثناء مباشرته حالة مماثلة شرق أبها في شهر رمضان المبارك، وخلال منع التجوّل ونشرتها "سبق" في حينها.