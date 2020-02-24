ارتفاع ضحايا زلزال المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران إلى 9 أشخاص

"الكوارث التركية" رصدت 24 هزة ارتدادية بينها اثنتان بقوة 4 درجات

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران اليوم إلى مقتل 9 أتراك بينهم ثلاثة أطفال, فيما أصيب 67 إيرانيًا.

وتفصيلاً، كان الزلزال قد ضرب، صباح الأحد، قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقل من عشرة كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

وأفادت وكالة الأناضول التركية لإدارة الكوارث برصد 24 هزة ارتدادية بينها اثنتان بقوة أربع درجات.