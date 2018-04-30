"وضحى" تحصد الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي
حصلت الباحثة، وضحى لافي شاهر العتيبي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والإشراف التربوي، من جامعة الملك خالد.
وكان عنوان الرسالة "تحقيق التميز في بحوث الإدارة التربوية، بجامعات المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التصنيف العالمي".
"وضحى" تحصد الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-04-30
حصلت الباحثة، وضحى لافي شاهر العتيبي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والإشراف التربوي، من جامعة الملك خالد.
وكان عنوان الرسالة "تحقيق التميز في بحوث الإدارة التربوية، بجامعات المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التصنيف العالمي".
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
05:40 PM
"وضحى" تحصد الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي
حصلت الباحثة، وضحى لافي شاهر العتيبي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والإشراف التربوي، من جامعة الملك خالد.
وكان عنوان الرسالة "تحقيق التميز في بحوث الإدارة التربوية، بجامعات المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التصنيف العالمي".