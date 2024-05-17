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"التقاعد": صرف معاشات مايو.. غداً

بدلاً من الموعد المعتاد الموافق ليوم 25

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه ستصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم غد الإثنين الموافق 18 مايو 2020 بدلاً من موعد الصرف المعتاد الذي يوافق الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ومراعاة مصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخّرت كل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الحالية لضمان تقديم خدماتها (عن بُعد) بشكل كامل وفق أفضل التقنيات بما يسمح بمواجهة الظروف، وإنجاز جميع معاملات المتقاعدين والمستفيدين بأعلى مقاييس الأداء والكفاءة، ومن ذلك صرف مستحقات ومعاشات شهر مايو لأكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليارات ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد تجدّد المؤسسة دعوة عملائها إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة وتنفيذ الخدمات والمعاملات كافة من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد وعبر تطبيقها للأجهزة الذكية وقنوات التواصل المتعددة بكل يسر وسهولة.

المؤسسة العامة للتقاعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد": صرف معاشات مايو.. غداً
سبق

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه ستصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم غد الإثنين الموافق 18 مايو 2020 بدلاً من موعد الصرف المعتاد الذي يوافق الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ومراعاة مصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخّرت كل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الحالية لضمان تقديم خدماتها (عن بُعد) بشكل كامل وفق أفضل التقنيات بما يسمح بمواجهة الظروف، وإنجاز جميع معاملات المتقاعدين والمستفيدين بأعلى مقاييس الأداء والكفاءة، ومن ذلك صرف مستحقات ومعاشات شهر مايو لأكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليارات ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد تجدّد المؤسسة دعوة عملائها إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة وتنفيذ الخدمات والمعاملات كافة من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد وعبر تطبيقها للأجهزة الذكية وقنوات التواصل المتعددة بكل يسر وسهولة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:42 AM

"التقاعد": صرف معاشات مايو.. غداً

بدلاً من الموعد المعتاد الموافق ليوم 25

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه ستصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم غد الإثنين الموافق 18 مايو 2020 بدلاً من موعد الصرف المعتاد الذي يوافق الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، نظراً لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ومراعاة مصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخّرت كل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الحالية لضمان تقديم خدماتها (عن بُعد) بشكل كامل وفق أفضل التقنيات بما يسمح بمواجهة الظروف، وإنجاز جميع معاملات المتقاعدين والمستفيدين بأعلى مقاييس الأداء والكفاءة، ومن ذلك صرف مستحقات ومعاشات شهر مايو لأكثر من مليون ومئتي ألف متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليارات ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد تجدّد المؤسسة دعوة عملائها إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة وتنفيذ الخدمات والمعاملات كافة من خلال البوابة الإلكترونية للتقاعد وعبر تطبيقها للأجهزة الذكية وقنوات التواصل المتعددة بكل يسر وسهولة.

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