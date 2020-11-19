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فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات

نسبة الإصابات النشطة 12.2% والوفيات 0.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
07:44 PM

فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات

نسبة الإصابات النشطة 12.2% والوفيات 0.9%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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