فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات
نسبة الإصابات النشطة 12.2% والوفيات 0.9%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-19
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
07:44 PM
فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات
نسبة الإصابات النشطة 12.2% والوفيات 0.9%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.