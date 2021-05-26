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المدينة.. أمطار متوسطة تسيل الأودية في "العيص" والمدني يحذّر

يتوقع استمرارها وسط تنبيه الأرصاد من سحب رعدية وتدنٍّ بالرؤية

شهدت بعض مراكز غرب محافظة العيص، هطول أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

وشملت الأمطار: "الهجمية، وعدان، ودوينة، وغرزة، والحرة"، وبعض المراكز التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية، سالت على إثرها بعض الشعاب.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار، بعد تنبيه الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات "العلا، وبدر، والمهد، والعيص"، والأجزاء المجاورة.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.

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المدينة.. أمطار متوسطة تسيل الأودية في "العيص" والمدني يحذّر
سبق

شهدت بعض مراكز غرب محافظة العيص، هطول أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

وشملت الأمطار: "الهجمية، وعدان، ودوينة، وغرزة، والحرة"، وبعض المراكز التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية، سالت على إثرها بعض الشعاب.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار، بعد تنبيه الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات "العلا، وبدر، والمهد، والعيص"، والأجزاء المجاورة.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
08:14 PM

المدينة.. أمطار متوسطة تسيل الأودية في "العيص" والمدني يحذّر

يتوقع استمرارها وسط تنبيه الأرصاد من سحب رعدية وتدنٍّ بالرؤية

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ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
0
839

شهدت بعض مراكز غرب محافظة العيص، هطول أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

وشملت الأمطار: "الهجمية، وعدان، ودوينة، وغرزة، والحرة"، وبعض المراكز التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية، سالت على إثرها بعض الشعاب.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار، بعد تنبيه الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات "العلا، وبدر، والمهد، والعيص"، والأجزاء المجاورة.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل تلك الحالات.

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