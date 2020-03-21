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"أمانة مكة" تطفئ قرابة 1000 عمود إنارة احترازيًّا لمنع التجمعات

ضمن التدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره

في ظل التدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، قامت أمانة العاصمة المقدسة بإطفاء قرابة 1000 عمود إنارة.

وتفصيلاً، توزعت أعمدة الإنارة التي تم إطفاؤها تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بمنع التجمعات وإغلاق الحدائق في مكة المكرمة على النحو الآتي: الحدائق العامة، والملاعب، والمماشي الرياضية، وميدان المشعر الحرام، وجبل الرحمة، وطريق المشاة بين مزدلفة وعرفات، وكذلك ساحات مشعر مزدلفة.

ونفَّذت الجهة المعنية في أمانة العاصمة المقدسة إطفاء كاملاً للإنارات في تلك الأماكن بشكل كامل؛ وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ومنع التجمعات البشرية.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة مكة" تطفئ قرابة 1000 عمود إنارة احترازيًّا لمنع التجمعات
سبق

في ظل التدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، قامت أمانة العاصمة المقدسة بإطفاء قرابة 1000 عمود إنارة.

وتفصيلاً، توزعت أعمدة الإنارة التي تم إطفاؤها تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بمنع التجمعات وإغلاق الحدائق في مكة المكرمة على النحو الآتي: الحدائق العامة، والملاعب، والمماشي الرياضية، وميدان المشعر الحرام، وجبل الرحمة، وطريق المشاة بين مزدلفة وعرفات، وكذلك ساحات مشعر مزدلفة.

ونفَّذت الجهة المعنية في أمانة العاصمة المقدسة إطفاء كاملاً للإنارات في تلك الأماكن بشكل كامل؛ وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ومنع التجمعات البشرية.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:49 AM

"أمانة مكة" تطفئ قرابة 1000 عمود إنارة احترازيًّا لمنع التجمعات

ضمن التدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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في ظل التدابير الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، قامت أمانة العاصمة المقدسة بإطفاء قرابة 1000 عمود إنارة.

وتفصيلاً، توزعت أعمدة الإنارة التي تم إطفاؤها تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بمنع التجمعات وإغلاق الحدائق في مكة المكرمة على النحو الآتي: الحدائق العامة، والملاعب، والمماشي الرياضية، وميدان المشعر الحرام، وجبل الرحمة، وطريق المشاة بين مزدلفة وعرفات، وكذلك ساحات مشعر مزدلفة.

ونفَّذت الجهة المعنية في أمانة العاصمة المقدسة إطفاء كاملاً للإنارات في تلك الأماكن بشكل كامل؛ وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، ومنع التجمعات البشرية.

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