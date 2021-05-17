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فيديو مروع.. شاهد ما فعله إعصار بمبنى سكني في روسيا

خبراء: انخفاض مفاجئ وحاد في درجة الحرارة وراء ما حدث

كشف فيديو مروع من مدينة فولوغدا غربي روسيا، عن اللحظة التي ضرب فيها إعصار أحد المباني؛ مما تسبب في اقتلاع سقف مبنى سكني، وسقوطه على موقف سيارات قريب.

وحسب موقع "فيستي 35" الإخباري الروسي، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، حين ضرب إعصار مدينة فولوغدا، ورغم أن الإعصار لم يستمر طويلًا؛ لكن قوته التي بلغت 21 مترًا في الثانية تسببت في اقتلاع سقف المبنى بالكامل، وسقوطه على السيارات المتوقفة؛ مما تسبب في أضرار بالغة لسبع سيارات.

وبسبب الرياح العاتية انهارت 6 أشجار، وسقطت لوحة إعلانية على أسلاك إنارة الشوارع؛ مما تسبب في اندلاع حريق وإتلاف خطوط الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 180 منزلًا بالمدينة.

وحسب "فيستي 35"، يشير الخبراء إلى أن هبوب الرياح نتج عن انخفاض مفاجئ وحاد في درجة الحرارة.

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فيديو مروع.. شاهد ما فعله إعصار بمبنى سكني في روسيا
سبق

كشف فيديو مروع من مدينة فولوغدا غربي روسيا، عن اللحظة التي ضرب فيها إعصار أحد المباني؛ مما تسبب في اقتلاع سقف مبنى سكني، وسقوطه على موقف سيارات قريب.

وحسب موقع "فيستي 35" الإخباري الروسي، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، حين ضرب إعصار مدينة فولوغدا، ورغم أن الإعصار لم يستمر طويلًا؛ لكن قوته التي بلغت 21 مترًا في الثانية تسببت في اقتلاع سقف المبنى بالكامل، وسقوطه على السيارات المتوقفة؛ مما تسبب في أضرار بالغة لسبع سيارات.

وبسبب الرياح العاتية انهارت 6 أشجار، وسقطت لوحة إعلانية على أسلاك إنارة الشوارع؛ مما تسبب في اندلاع حريق وإتلاف خطوط الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 180 منزلًا بالمدينة.

وحسب "فيستي 35"، يشير الخبراء إلى أن هبوب الرياح نتج عن انخفاض مفاجئ وحاد في درجة الحرارة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
09:52 AM

فيديو مروع.. شاهد ما فعله إعصار بمبنى سكني في روسيا

خبراء: انخفاض مفاجئ وحاد في درجة الحرارة وراء ما حدث

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
14,267

كشف فيديو مروع من مدينة فولوغدا غربي روسيا، عن اللحظة التي ضرب فيها إعصار أحد المباني؛ مما تسبب في اقتلاع سقف مبنى سكني، وسقوطه على موقف سيارات قريب.

وحسب موقع "فيستي 35" الإخباري الروسي، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، حين ضرب إعصار مدينة فولوغدا، ورغم أن الإعصار لم يستمر طويلًا؛ لكن قوته التي بلغت 21 مترًا في الثانية تسببت في اقتلاع سقف المبنى بالكامل، وسقوطه على السيارات المتوقفة؛ مما تسبب في أضرار بالغة لسبع سيارات.

وبسبب الرياح العاتية انهارت 6 أشجار، وسقطت لوحة إعلانية على أسلاك إنارة الشوارع؛ مما تسبب في اندلاع حريق وإتلاف خطوط الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 180 منزلًا بالمدينة.

وحسب "فيستي 35"، يشير الخبراء إلى أن هبوب الرياح نتج عن انخفاض مفاجئ وحاد في درجة الحرارة.

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