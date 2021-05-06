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بسبب جائحة كورونا.. "فيفا" يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس تأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كان مقرراً لها الشهر المقبل وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر البيان: "فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكل الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية".

ومن المقرر أن تلعب المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الإفريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب جائحة كورونا.. "فيفا" يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس تأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كان مقرراً لها الشهر المقبل وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر البيان: "فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكل الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية".

ومن المقرر أن تلعب المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الإفريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
04:16 PM

بسبب جائحة كورونا.. "فيفا" يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس تأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كان مقرراً لها الشهر المقبل وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر البيان: "فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكل الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية".

ومن المقرر أن تلعب المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الإفريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات كأس العالم ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.

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