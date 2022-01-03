بعد أن رفض عرض "الهلال".. "كنو" يقف حائرًا بين "النصر" و"الاتحاد"

ما زالت الإدارة الهلالية تسعى لإقناع لاعب الفريق الكروي الأول "محمد كنو" بتجديد العقد بين الطرفين، لمدة 3 مواسم، مقابل 7 ملايين ريال سنويًّا، إلا أن اللاعب لم يمنح الهلاليين الجواب النهائي حتى الآن.

وكانت أنباء صحفية قد سرت أمس تشير إلى رغبة "كنو" في الانتقال لنادي النصر، لكن النادي العاصمي لم يكشف عن نية التعاقد مع اللاعب، ولم يعلق حتى اللحظة، فيما قدم الاتحاد عرضًا شفهيًّا للاعب.

ودخل "كنو" فترة الانتقال الحر، دون الرجوع لناديه، وبالتالي فإن "الميركاتو الشتوي" على موعد مع صفقة من العيار الثقيل، ربما تعلن خلال الـ24 ساعة المقبلة.