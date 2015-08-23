النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"واتساب" يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة

سيعمل بشكل مستقل حتى لو كان الهاتف الذكي غير متصل بالإنترنت

كشف تقرير صحفي عالمي، أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة.

وكان "واتساب" يعتمد دومًا إصدارًا خاصًّا بالهواتف الذكية لكل الحواسيب اللوحية ومن بينها "آيباد"، ولكنه قرر أن يعتمد إصدارًا خاصًّا بتلك الحواسيب ليدعم مهام مختلفة؛ بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعمل تطبيق "واتساب" بشكل مستقل على حواسيب "آيباد" بحيث يمكنه العمل حتى لو كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم والمربوط على حساب "واتساب"، غير متصل بالإنترنت.

ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"واتساب" يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة
سبق

كشف تقرير صحفي عالمي، أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة.

وكان "واتساب" يعتمد دومًا إصدارًا خاصًّا بالهواتف الذكية لكل الحواسيب اللوحية ومن بينها "آيباد"، ولكنه قرر أن يعتمد إصدارًا خاصًّا بتلك الحواسيب ليدعم مهام مختلفة؛ بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعمل تطبيق "واتساب" بشكل مستقل على حواسيب "آيباد" بحيث يمكنه العمل حتى لو كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم والمربوط على حساب "واتساب"، غير متصل بالإنترنت.

ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:08 PM

"واتساب" يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة

سيعمل بشكل مستقل حتى لو كان الهاتف الذكي غير متصل بالإنترنت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
347

كشف تقرير صحفي عالمي، أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة.

وكان "واتساب" يعتمد دومًا إصدارًا خاصًّا بالهواتف الذكية لكل الحواسيب اللوحية ومن بينها "آيباد"، ولكنه قرر أن يعتمد إصدارًا خاصًّا بتلك الحواسيب ليدعم مهام مختلفة؛ بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعمل تطبيق "واتساب" بشكل مستقل على حواسيب "آيباد" بحيث يمكنه العمل حتى لو كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم والمربوط على حساب "واتساب"، غير متصل بالإنترنت.

ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة