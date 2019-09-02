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قطر "اقتصاد ينزف".. سَقطة بـ11 مليار دولار تنضم لتراجع الاستثمارات والسيولة

ودائع القطاع العام تهاوت بنسبة 13.5% في يوليو 2019 مقارنةً بمثيله العام الماضي

وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية للبنوك وللأسواق المحلية؛ فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار).
وارتفعت حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي، مع استمرار موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب من "الدوحة"، وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الصعبة للإنفاق على مشروعات كأس العالم.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية؛ جاء في بيانات حديثة، صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت في يوليو الماضي، نحو 251.8 مليار ريال قطري "69.2 مليار دولار".
وبلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، 291.65 مليار ريال قطري (80.18 مليار دولار)؛ وبذلك تكون ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي قد تراجعت بنسبة 13.5% في يوليو 2019؛ مقارنةً بنفس الشهر من العام 2018.

وكانت ودائع القطاع العام القطري، قد تراجعت في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنةً بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعًا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قطر "اقتصاد ينزف".. سَقطة بـ11 مليار دولار تنضم لتراجع الاستثمارات والسيولة
سبق

وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية للبنوك وللأسواق المحلية؛ فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار).
وارتفعت حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي، مع استمرار موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب من "الدوحة"، وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الصعبة للإنفاق على مشروعات كأس العالم.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية؛ جاء في بيانات حديثة، صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت في يوليو الماضي، نحو 251.8 مليار ريال قطري "69.2 مليار دولار".
وبلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، 291.65 مليار ريال قطري (80.18 مليار دولار)؛ وبذلك تكون ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي قد تراجعت بنسبة 13.5% في يوليو 2019؛ مقارنةً بنفس الشهر من العام 2018.

وكانت ودائع القطاع العام القطري، قد تراجعت في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنةً بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعًا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
01:12 PM

قطر "اقتصاد ينزف".. سَقطة بـ11 مليار دولار تنضم لتراجع الاستثمارات والسيولة

ودائع القطاع العام تهاوت بنسبة 13.5% في يوليو 2019 مقارنةً بمثيله العام الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية للبنوك وللأسواق المحلية؛ فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار).
وارتفعت حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي، مع استمرار موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب من "الدوحة"، وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الصعبة للإنفاق على مشروعات كأس العالم.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية؛ جاء في بيانات حديثة، صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت في يوليو الماضي، نحو 251.8 مليار ريال قطري "69.2 مليار دولار".
وبلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، 291.65 مليار ريال قطري (80.18 مليار دولار)؛ وبذلك تكون ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي قد تراجعت بنسبة 13.5% في يوليو 2019؛ مقارنةً بنفس الشهر من العام 2018.

وكانت ودائع القطاع العام القطري، قد تراجعت في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنةً بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعًا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,770
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,359
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,289
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,642

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