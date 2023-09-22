وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "سبق" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان.

وكانت "سبق" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية.

لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار.

لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫ أحمد العبدالله سبق 2019-09-22 لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار. وكانت "سبق" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية. وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "سبق" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 01:00 AM

لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫ "سبق" رصدت جانبًا من مظاهر الفرحة والأهازيج الوطنية





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لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار.

وكانت "سبق" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية.

وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "سبق" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان.