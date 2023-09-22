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لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫

"سبق" رصدت جانبًا من مظاهر الفرحة والأهازيج الوطنية

لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار.

وكانت "سبق" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية.

وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "سبق" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان.

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لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫
سبق

لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار.

وكانت "سبق" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية.

وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "سبق" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:00 AM

لليوم الثاني .."نساء مكة" يتوشحن الأخضر احتفالاً بيوم الوطن‏‫

"سبق" رصدت جانبًا من مظاهر الفرحة والأهازيج الوطنية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
521

لليوم الثاني على التوالي شاركت نساء وسيدات مكة المكرمة في احتفالات أمانة العاصمة المقدسة وتوشحن الأخضر معبرات عن سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية والتي غمرت الصغار منهن والكبار.

وكانت "سبق" قد رصدت جانبًا من تلك المظاهر والفرحة والأهازيج الوطنية.

وصرحت الدكتورة والمستشارة الأسرية عبير الحربي لـ "سبق" بأنها ترفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة السعيدة سائلة الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ويحفظه على مر الأزمان.

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