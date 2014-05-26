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مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة يستقبل قرابة 100 ألف مراجع بأقل من عام

افتُتح قبل عام ونصف بسعة 50 سريرًا بأعلى معايير الجودة الطبية

سجل مستشفى "العارضة" العام شرق منطقة جازان، رقمًا قياسيًّا في عدد المراجعين بعد عام ونصف العام من افتتاحه؛ حيث استقبل قسم الطوارئ به أكثر من 26 ألف مراجع خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021.

وتفصيلًا ذكرت صحة جازان أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 26422؛ بينما استقبل قسم العلاج الطبيعي خلال الفترة ذاتها 3181 مراجعًا وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية التي قام بإجرائها قسم الأشعة بالمستشفى 4192 فحصًا إشعاعيًّا، بالإضافة إلى 31563 فحصًا مخبريًّا قام بإجرائه قسم المختبر.

وكان المستشفى قد استقبل في فترة ستة أشهر من العام الماضي، أكثر من 69 ألف مستفيد بعد فترة وجيزة من تشغيله؛ أي أن إجمالي ما تم استقباله من المراجعين بحسب إحصائيات صحة جازان تجاوز الـ100 ألف مراجع.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقوم بها أقسام المستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين بأعلى معايير الجودة.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المستشفى قبل نحو العام ونصف العام، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال بسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، برعاية من أمير المنطقة.

مستشفى العارضة العام جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة يستقبل قرابة 100 ألف مراجع بأقل من عام
سبق

سجل مستشفى "العارضة" العام شرق منطقة جازان، رقمًا قياسيًّا في عدد المراجعين بعد عام ونصف العام من افتتاحه؛ حيث استقبل قسم الطوارئ به أكثر من 26 ألف مراجع خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021.

وتفصيلًا ذكرت صحة جازان أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 26422؛ بينما استقبل قسم العلاج الطبيعي خلال الفترة ذاتها 3181 مراجعًا وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية التي قام بإجرائها قسم الأشعة بالمستشفى 4192 فحصًا إشعاعيًّا، بالإضافة إلى 31563 فحصًا مخبريًّا قام بإجرائه قسم المختبر.

وكان المستشفى قد استقبل في فترة ستة أشهر من العام الماضي، أكثر من 69 ألف مستفيد بعد فترة وجيزة من تشغيله؛ أي أن إجمالي ما تم استقباله من المراجعين بحسب إحصائيات صحة جازان تجاوز الـ100 ألف مراجع.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقوم بها أقسام المستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين بأعلى معايير الجودة.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المستشفى قبل نحو العام ونصف العام، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال بسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، برعاية من أمير المنطقة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:46 AM

مستشفى الـ45 مليونًا بالعارضة يستقبل قرابة 100 ألف مراجع بأقل من عام

افتُتح قبل عام ونصف بسعة 50 سريرًا بأعلى معايير الجودة الطبية

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قاسم الخبراني - جازان
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سجل مستشفى "العارضة" العام شرق منطقة جازان، رقمًا قياسيًّا في عدد المراجعين بعد عام ونصف العام من افتتاحه؛ حيث استقبل قسم الطوارئ به أكثر من 26 ألف مراجع خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2021.

وتفصيلًا ذكرت صحة جازان أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بلغ 26422؛ بينما استقبل قسم العلاج الطبيعي خلال الفترة ذاتها 3181 مراجعًا وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية التي قام بإجرائها قسم الأشعة بالمستشفى 4192 فحصًا إشعاعيًّا، بالإضافة إلى 31563 فحصًا مخبريًّا قام بإجرائه قسم المختبر.

وكان المستشفى قد استقبل في فترة ستة أشهر من العام الماضي، أكثر من 69 ألف مستفيد بعد فترة وجيزة من تشغيله؛ أي أن إجمالي ما تم استقباله من المراجعين بحسب إحصائيات صحة جازان تجاوز الـ100 ألف مراجع.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التي تقوم بها أقسام المستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين بأعلى معايير الجودة.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المستشفى قبل نحو العام ونصف العام، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال بسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، برعاية من أمير المنطقة.

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