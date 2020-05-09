النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رماح.. سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضرّرين من تبعات كورونا

ضمن مبادرة "خيرات الرياض" والمحافظ يثمّن إسهام الأهالي والمتبرعين

قدمت محافظة رماح، ضمن مبادرة "خيرات الرياض"، سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضررين من جائحة كورونا بالمحافظة.

وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء، إسهام الأهالي ورجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسوؤلية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، في دعم المبادرة، عادًّا ذلك صورةً من التكافل الاجتماعي والاهتمام بإعانة الآخرين.

وأكد الشرافاء أن تبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة "خيرات الرياض"، يؤكد اهتمام أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالأسر المحتاجة والوافدين، مثمنًا حرصهما على تعزيز الخدمة المجتمعية.

يذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" تتضمّن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضرّرة والمتعفّفة، والوافدين، للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية لمن يحتاج، والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/34NBMjF .

محافظة رماح مبادرة خيرات الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رماح.. سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضرّرين من تبعات كورونا
سبق

قدمت محافظة رماح، ضمن مبادرة "خيرات الرياض"، سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضررين من جائحة كورونا بالمحافظة.

وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء، إسهام الأهالي ورجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسوؤلية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، في دعم المبادرة، عادًّا ذلك صورةً من التكافل الاجتماعي والاهتمام بإعانة الآخرين.

وأكد الشرافاء أن تبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة "خيرات الرياض"، يؤكد اهتمام أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالأسر المحتاجة والوافدين، مثمنًا حرصهما على تعزيز الخدمة المجتمعية.

يذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" تتضمّن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضرّرة والمتعفّفة، والوافدين، للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية لمن يحتاج، والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/34NBMjF .

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:15 PM

رماح.. سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضرّرين من تبعات كورونا

ضمن مبادرة "خيرات الرياض" والمحافظ يثمّن إسهام الأهالي والمتبرعين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
774

قدمت محافظة رماح، ضمن مبادرة "خيرات الرياض"، سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضررين من جائحة كورونا بالمحافظة.

وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء، إسهام الأهالي ورجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسوؤلية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، في دعم المبادرة، عادًّا ذلك صورةً من التكافل الاجتماعي والاهتمام بإعانة الآخرين.

وأكد الشرافاء أن تبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة "خيرات الرياض"، يؤكد اهتمام أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالأسر المحتاجة والوافدين، مثمنًا حرصهما على تعزيز الخدمة المجتمعية.

يذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" تتضمّن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضرّرة والمتعفّفة، والوافدين، للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية لمن يحتاج، والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/34NBMjF .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,924
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,139

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة