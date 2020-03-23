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البحرين .. ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 160

وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 11 حالة شفاء

قالت وزارة الصحة في مملكة البحرين، الإثنين، إن عدد المتعافين لديها من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 160 شخصاً بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج".

وأضافت: "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".

فيروس كورونا الجديد البحرين

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البحرين .. ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 160
سبق

قالت وزارة الصحة في مملكة البحرين، الإثنين، إن عدد المتعافين لديها من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 160 شخصاً بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج".

وأضافت: "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:58 AM

البحرين .. ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" إلى 160

وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 11 حالة شفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في مملكة البحرين، الإثنين، إن عدد المتعافين لديها من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 160 شخصاً بعد تسجيل 11 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تعافي 11 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج".

وأضافت: "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن".

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