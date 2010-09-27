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فريق العوجا يتغلّب على طويق.. في كأس اتحاد البولو

في البطولة الرسمية الأولى.. بمنتجع نادي نوفا للفروسية

تغلّب فريق العوجا للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 6 / 1 ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض.

ومثّل فريقَ العوجا كلٌّ من: إبراهيم أبو عمه، وسلمان بن هيف، ومحمد العظم، فيما مثّل فريق طويق: حسام الزواوي، ورمزي عداس، وسعيد النهدي. ورفع فريق العوجا رصيده إلى نقطتين محتلًّا المركز الثاني، فيما تصدّر المصمك ترتيب الفرق بـ4 نقاط، واحتلّ فريق طويق المركز الثالث دون نقاط.

وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو كأولى البطولات الرسمية للاتحاد التي تزامنت مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق العوجا يتغلّب على طويق.. في كأس اتحاد البولو
سبق

تغلّب فريق العوجا للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 6 / 1 ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض.

ومثّل فريقَ العوجا كلٌّ من: إبراهيم أبو عمه، وسلمان بن هيف، ومحمد العظم، فيما مثّل فريق طويق: حسام الزواوي، ورمزي عداس، وسعيد النهدي. ورفع فريق العوجا رصيده إلى نقطتين محتلًّا المركز الثاني، فيما تصدّر المصمك ترتيب الفرق بـ4 نقاط، واحتلّ فريق طويق المركز الثالث دون نقاط.

وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو كأولى البطولات الرسمية للاتحاد التي تزامنت مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
06:08 PM

فريق العوجا يتغلّب على طويق.. في كأس اتحاد البولو

في البطولة الرسمية الأولى.. بمنتجع نادي نوفا للفروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلّب فريق العوجا للبولو على نظيره فريق طويق بنتيجة 6 / 1 ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، المقامة على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض.

ومثّل فريقَ العوجا كلٌّ من: إبراهيم أبو عمه، وسلمان بن هيف، ومحمد العظم، فيما مثّل فريق طويق: حسام الزواوي، ورمزي عداس، وسعيد النهدي. ورفع فريق العوجا رصيده إلى نقطتين محتلًّا المركز الثاني، فيما تصدّر المصمك ترتيب الفرق بـ4 نقاط، واحتلّ فريق طويق المركز الثالث دون نقاط.

وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو كأولى البطولات الرسمية للاتحاد التي تزامنت مع اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

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