منطقة جازان تسجل 6 إصابات بـ"كورونا".. وهذه قصة أول حالة في الدرب

إجمالي الإصابات بالمنطقة بلغ 433

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل عن الحالة رقم واحد التي تم تسجيلها في محافظة الدرب شمال منطقة جازان، والتي تم إعلانها اليوم، وهي تعود لوافد يمني قدم من خارج المنطقة سابقاً، ووصل إلى مركز الشقيق بالمحافظة، وكانت قد اكتشفت إصابته بعد إجراء تحليلين له، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وسجلت محافظة بيش خمس حالات إصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي الإصابات في المحافظة 321 معظمهم أجانب من إسكانات العمالة.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 433 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 321 ومدينة جازان 68 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 5 الدرب 1.