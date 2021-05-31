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"الطاقة الذرية": إيران أخفقت في تفسير وجود آثار اليورانيوم بمواقع غير معلنة

"غروسي" أشار إلى أن الوكالة لم تستطع التحقق بشكل كامل من مخزون طهران

خلص التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر اليوم (الاثنين)، أن إيران أخفقت في تفسير آثار اليورانيوم المعالج الذي عُثر عليه في عدة مواقع غير معلنة.

وأوضح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للدول أعضاء الوكالة في التقرير، أنه "بعد عدة أشهر، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الوكالة لم تستطع التحقق بشكل كامل من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولكنه يفوق بـ16 مرة الحد المسموح على الأقل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الطاقة الذرية": إيران أخفقت في تفسير وجود آثار اليورانيوم بمواقع غير معلنة
سبق

خلص التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر اليوم (الاثنين)، أن إيران أخفقت في تفسير آثار اليورانيوم المعالج الذي عُثر عليه في عدة مواقع غير معلنة.

وأوضح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للدول أعضاء الوكالة في التقرير، أنه "بعد عدة أشهر، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الوكالة لم تستطع التحقق بشكل كامل من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولكنه يفوق بـ16 مرة الحد المسموح على الأقل.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
09:14 PM

"الطاقة الذرية": إيران أخفقت في تفسير وجود آثار اليورانيوم بمواقع غير معلنة

"غروسي" أشار إلى أن الوكالة لم تستطع التحقق بشكل كامل من مخزون طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلص التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر اليوم (الاثنين)، أن إيران أخفقت في تفسير آثار اليورانيوم المعالج الذي عُثر عليه في عدة مواقع غير معلنة.

وأوضح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للدول أعضاء الوكالة في التقرير، أنه "بعد عدة أشهر، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات تفتيش تكميلية"، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الوكالة لم تستطع التحقق بشكل كامل من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولكنه يفوق بـ16 مرة الحد المسموح على الأقل.

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