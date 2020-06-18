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من منسوبي القوات البرية.. استشهاد الجندي أول حامد المتعاني بميدان الشرف

مات مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه وينتظر وصول جثمانه لمسقط رأسه بأضم

استشهد، مساء أمس، الجندي أول حامد خنيفر خاضر العبدلي المتعاني، أحد منسوبي القوات البرية، أثناء أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن. ويبلغ المتعاني من العمر 30 عاماً، وكان قد التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات.

وتنتظر أسرته وصول جثمانه لمسقط رأسه في مركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، حيث سيُدفن هناك.

من جهته، أعرب سلمان بن سعد المتعاني شيخ قبائل متعان بمركز ربوع العين بمحافظة أضم عن اعتزازه وفخره باستشهاد البطل "حامد" مدافعاً عن دينه ثم وطنه وقيادته، مؤكداً أن الجميع جنود مجندة للدفاع عن الدين وتراب الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

القوات البرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من منسوبي القوات البرية.. استشهاد الجندي أول حامد المتعاني بميدان الشرف
سبق

استشهد، مساء أمس، الجندي أول حامد خنيفر خاضر العبدلي المتعاني، أحد منسوبي القوات البرية، أثناء أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن. ويبلغ المتعاني من العمر 30 عاماً، وكان قد التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات.

وتنتظر أسرته وصول جثمانه لمسقط رأسه في مركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، حيث سيُدفن هناك.

من جهته، أعرب سلمان بن سعد المتعاني شيخ قبائل متعان بمركز ربوع العين بمحافظة أضم عن اعتزازه وفخره باستشهاد البطل "حامد" مدافعاً عن دينه ثم وطنه وقيادته، مؤكداً أن الجميع جنود مجندة للدفاع عن الدين وتراب الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:07 PM

من منسوبي القوات البرية.. استشهاد الجندي أول حامد المتعاني بميدان الشرف

مات مدافعاً عن دينه ومليكه ووطنه وينتظر وصول جثمانه لمسقط رأسه بأضم

A A A
عوض الفهمي - أضم
10
7,640

استشهد، مساء أمس، الجندي أول حامد خنيفر خاضر العبدلي المتعاني، أحد منسوبي القوات البرية، أثناء أدائه واجبه في الذود عن أرض الوطن. ويبلغ المتعاني من العمر 30 عاماً، وكان قد التحق بالخدمة العسكرية قبل خمس سنوات.

وتنتظر أسرته وصول جثمانه لمسقط رأسه في مركز ربوع العين بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، حيث سيُدفن هناك.

من جهته، أعرب سلمان بن سعد المتعاني شيخ قبائل متعان بمركز ربوع العين بمحافظة أضم عن اعتزازه وفخره باستشهاد البطل "حامد" مدافعاً عن دينه ثم وطنه وقيادته، مؤكداً أن الجميع جنود مجندة للدفاع عن الدين وتراب الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

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