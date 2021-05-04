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أمير تبوك يستقبل "أميرة البلوي" وينوِّه بدور أعضاء "الشورى" في خدمة الوطن

أعرب عن اعتزازه برسالتها في خدمة المواطنين.. مشيدًا بكل بنات المنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه في الإمارة اليوم الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي عضو مجلس الشورى.

ورحب سموه في بداية اللقاء بـالدكتورة أميرة البلوي منوهًا بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن، من خلال ما يحظى به المجلس من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وأعرب أمير تبوك عن اعتزازه وفخره بالدكتورة "البلوي"، وبجميع بنات المنطقة، متمنيًا سموه لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية عضوًا بمجلس الشورى.

فيما قدمت الدكتورة أميرة البلوي شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، وتوجيهات سموه السديدة، وعلى دعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة.

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أمير تبوك يستقبل "أميرة البلوي" وينوِّه بدور أعضاء "الشورى" في خدمة الوطن
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه في الإمارة اليوم الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي عضو مجلس الشورى.

ورحب سموه في بداية اللقاء بـالدكتورة أميرة البلوي منوهًا بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن، من خلال ما يحظى به المجلس من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وأعرب أمير تبوك عن اعتزازه وفخره بالدكتورة "البلوي"، وبجميع بنات المنطقة، متمنيًا سموه لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية عضوًا بمجلس الشورى.

فيما قدمت الدكتورة أميرة البلوي شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، وتوجيهات سموه السديدة، وعلى دعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:26 PM

أمير تبوك يستقبل "أميرة البلوي" وينوِّه بدور أعضاء "الشورى" في خدمة الوطن

أعرب عن اعتزازه برسالتها في خدمة المواطنين.. مشيدًا بكل بنات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه في الإمارة اليوم الدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي عضو مجلس الشورى.

ورحب سموه في بداية اللقاء بـالدكتورة أميرة البلوي منوهًا بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن، من خلال ما يحظى به المجلس من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. وأعرب أمير تبوك عن اعتزازه وفخره بالدكتورة "البلوي"، وبجميع بنات المنطقة، متمنيًا سموه لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية عضوًا بمجلس الشورى.

فيما قدمت الدكتورة أميرة البلوي شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، وتوجيهات سموه السديدة، وعلى دعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة.

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