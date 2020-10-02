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بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب "ترامب" وزوجته: "صحتهما جيدة"

توقّع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع أثناء فترة علاجه

أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وزوجته ميلانيا ترامب؛ بعد إصابتهما بفيروس كورونا، أن صحتهما جيدة.

الطبيب شون كونلي؛ المتابع لحالتَي ترامب وزوجته، يعلّق على صحتهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا، قائلاً، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيداً بأن الرئيس ترامب؛ والسيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ قد تأكّدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2.. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما".

وأضاف كونلي؛ في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع في أثناء فترة علاجه".

فيروس كورونا الجديد دونالد ترامب

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بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب "ترامب" وزوجته: "صحتهما جيدة"
سبق

أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وزوجته ميلانيا ترامب؛ بعد إصابتهما بفيروس كورونا، أن صحتهما جيدة.

الطبيب شون كونلي؛ المتابع لحالتَي ترامب وزوجته، يعلّق على صحتهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا، قائلاً، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيداً بأن الرئيس ترامب؛ والسيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ قد تأكّدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2.. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما".

وأضاف كونلي؛ في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع في أثناء فترة علاجه".

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
01:23 PM

بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب "ترامب" وزوجته: "صحتهما جيدة"

توقّع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع أثناء فترة علاجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وزوجته ميلانيا ترامب؛ بعد إصابتهما بفيروس كورونا، أن صحتهما جيدة.

الطبيب شون كونلي؛ المتابع لحالتَي ترامب وزوجته، يعلّق على صحتهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا، قائلاً، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيداً بأن الرئيس ترامب؛ والسيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ قد تأكّدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2.. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما".

وأضاف كونلي؛ في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع في أثناء فترة علاجه".

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