النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "برتغالية" .. "الهلال" ينافس "الشباب" على محترفه "فابيو مارتينيز"

زعمت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الهلال قد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في براغا البرتغالي للحصول على خدمات اللاعب فابيو مارتينيز محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة "tvi24” أن إدارة الشباب بدأت التحرك لشراء عقد اللاعب الذي كان معارا للفريق الموسم الرياضي الحالي .

وزادت الصحيفة أن المفاوضات بشأن الصفقة بين الشباب والنادي البرتغالي تتراوح قيمتها ما بين 6 : 8 ملايين يورو .

وتابعت الصحيفة أن رئيس براغا يحلم بإنهاء الصفقة نظير مبلغ 10 ملايين يورو وأن هناك عدة أندية تتنافس لضم اللاعب من قطر وتركيا بالإضافة للهلال السعودي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "برتغالية" .. "الهلال" ينافس "الشباب" على محترفه "فابيو مارتينيز"
سبق

زعمت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الهلال قد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في براغا البرتغالي للحصول على خدمات اللاعب فابيو مارتينيز محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة "tvi24” أن إدارة الشباب بدأت التحرك لشراء عقد اللاعب الذي كان معارا للفريق الموسم الرياضي الحالي .

وزادت الصحيفة أن المفاوضات بشأن الصفقة بين الشباب والنادي البرتغالي تتراوح قيمتها ما بين 6 : 8 ملايين يورو .

وتابعت الصحيفة أن رئيس براغا يحلم بإنهاء الصفقة نظير مبلغ 10 ملايين يورو وأن هناك عدة أندية تتنافس لضم اللاعب من قطر وتركيا بالإضافة للهلال السعودي .

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
07:12 PM

صحيفة "برتغالية" .. "الهلال" ينافس "الشباب" على محترفه "فابيو مارتينيز"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,389

زعمت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الهلال قد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في براغا البرتغالي للحصول على خدمات اللاعب فابيو مارتينيز محترف الشباب الحالي.

وقالت صحيفة "tvi24” أن إدارة الشباب بدأت التحرك لشراء عقد اللاعب الذي كان معارا للفريق الموسم الرياضي الحالي .

وزادت الصحيفة أن المفاوضات بشأن الصفقة بين الشباب والنادي البرتغالي تتراوح قيمتها ما بين 6 : 8 ملايين يورو .

وتابعت الصحيفة أن رئيس براغا يحلم بإنهاء الصفقة نظير مبلغ 10 ملايين يورو وأن هناك عدة أندية تتنافس لضم اللاعب من قطر وتركيا بالإضافة للهلال السعودي .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,387
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,217
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,716
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة