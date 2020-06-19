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"بلديات الرياض": عفيف أول محافظة محمية من أخطار السيول بنسبة 100٪

﻿العمل جارٍ على بقية المحافظات

كشفت وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون البلديات أن أمين المنطقة، الأمير ‫فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وجّه بأن تكون محافظة عفيف قريبًا أول مدينة على مستوى منطقة الرياض يكون نطاقها العمراني محميًّا على أسس علمية من أخطار السيول بنسبة 100 ٪.

وأوضحت "الوكالة" أن ذلك يأتي بعد تنفيذ مخرجات الدراسة الهيدرولوجية الشاملة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020م.

كما أكدت أيضًا أن تنفيذ المشروع جارٍ على عدد من المحافظات بالمنطقة.

أمانة الرياض عفيف مخاطر السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلديات الرياض": عفيف أول محافظة محمية من أخطار السيول بنسبة 100٪
سبق

كشفت وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون البلديات أن أمين المنطقة، الأمير ‫فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وجّه بأن تكون محافظة عفيف قريبًا أول مدينة على مستوى منطقة الرياض يكون نطاقها العمراني محميًّا على أسس علمية من أخطار السيول بنسبة 100 ٪.

وأوضحت "الوكالة" أن ذلك يأتي بعد تنفيذ مخرجات الدراسة الهيدرولوجية الشاملة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020م.

كما أكدت أيضًا أن تنفيذ المشروع جارٍ على عدد من المحافظات بالمنطقة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
11:01 PM

"بلديات الرياض": عفيف أول محافظة محمية من أخطار السيول بنسبة 100٪

﻿العمل جارٍ على بقية المحافظات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,377

كشفت وكالة أمانة منطقة الرياض لشؤون البلديات أن أمين المنطقة، الأمير ‫فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وجّه بأن تكون محافظة عفيف قريبًا أول مدينة على مستوى منطقة الرياض يكون نطاقها العمراني محميًّا على أسس علمية من أخطار السيول بنسبة 100 ٪.

وأوضحت "الوكالة" أن ذلك يأتي بعد تنفيذ مخرجات الدراسة الهيدرولوجية الشاملة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020م.

كما أكدت أيضًا أن تنفيذ المشروع جارٍ على عدد من المحافظات بالمنطقة.

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