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هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟ .. هكذا كانت إجابة ولي العهد كقائد يتحمل المسؤولية

قال : 3 مليون شخص يعملون بالحكومة ومن المستحيل أن يرفعوا للقيادة تقارير يومية

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ان مقتل الصحفي جمال خاشقجي جريمة بشعة مؤكدا في معرض رده على محاورة برنامج 60 دقيقةانه بلاشك لم يأمر بذلك قائلا : لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولينسعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

وأضاف سموه عبر البرنامج المذاع على"قناة CBS الأمريكية": عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية،لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.

وتابع : البعض يعتقد انني يجب ان أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثةملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان : التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمةبدون أي استثناء و لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرةأخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصًا كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.

وأضاف سموه : لا يوجد أي تهديد من أي صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمةالبشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

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هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟ .. هكذا كانت إجابة ولي العهد كقائد يتحمل المسؤولية
سبق

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ان مقتل الصحفي جمال خاشقجي جريمة بشعة مؤكدا في معرض رده على محاورة برنامج 60 دقيقةانه بلاشك لم يأمر بذلك قائلا : لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولينسعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

وأضاف سموه عبر البرنامج المذاع على"قناة CBS الأمريكية": عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية،لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.

وتابع : البعض يعتقد انني يجب ان أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثةملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان : التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمةبدون أي استثناء و لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرةأخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصًا كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.

وأضاف سموه : لا يوجد أي تهديد من أي صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمةالبشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:20 AM

هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟ .. هكذا كانت إجابة ولي العهد كقائد يتحمل المسؤولية

قال : 3 مليون شخص يعملون بالحكومة ومن المستحيل أن يرفعوا للقيادة تقارير يومية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
19,391

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ان مقتل الصحفي جمال خاشقجي جريمة بشعة مؤكدا في معرض رده على محاورة برنامج 60 دقيقةانه بلاشك لم يأمر بذلك قائلا : لكن أتحمل مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أنها حدثت من مسؤولينسعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

وأضاف سموه عبر البرنامج المذاع على"قناة CBS الأمريكية": عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قبل موظفين في الحكومة السعودية،لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد. ما حدث كان خطأً. ولابد أن اتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا.

وتابع : البعض يعتقد انني يجب ان أكون على علم بما يقوم به 3 مليون شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا؟ من المستحيل أن يرفع الثلاثةملايين تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان : التحقيقات قائمة اليوم ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسوف يحال للمحكمةبدون أي استثناء و لا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخص قريب مني قام بأمر مثل هذا. توجد تهم وهي تحت التحقيق. لكن مرةأخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصًا كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه.

وأضاف سموه : لا يوجد أي تهديد من أي صحفي. والتهديد على السعودية هو من تصرفات كهذه ضد صحفي سعودي، من هذه الجريمةالبشعة التي حصلت في قنصلية سعودية.

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