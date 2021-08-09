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رخص المهن الاستشارية المصدرة ترتفع 27% خلال النصف الأول 2021

سجّلت رخص المهن الاستشارية زيادة بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري 407 رخص، مقارنة مع 320 رخصة مصدرة في النصف الأول للعام 2020، كما سجلت طلبات المهن الاستشارية ارتفاعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلباً في النصف الأول من العام 2021 بواقع 188 رخصة، تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونياً، إذ يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، ويتم إرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.

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رخص المهن الاستشارية المصدرة ترتفع 27% خلال النصف الأول 2021
سبق

سجّلت رخص المهن الاستشارية زيادة بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري 407 رخص، مقارنة مع 320 رخصة مصدرة في النصف الأول للعام 2020، كما سجلت طلبات المهن الاستشارية ارتفاعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلباً في النصف الأول من العام 2021 بواقع 188 رخصة، تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونياً، إذ يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، ويتم إرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:38 PM

رخص المهن الاستشارية المصدرة ترتفع 27% خلال النصف الأول 2021

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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سجّلت رخص المهن الاستشارية زيادة بنسبة 27% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنةً بالنصف الأول من العام 2020، حيث بلغ عدد الرخص المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري 407 رخص، مقارنة مع 320 رخصة مصدرة في النصف الأول للعام 2020، كما سجلت طلبات المهن الاستشارية ارتفاعاً بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت الاستشارات الإدارية قائمة المهن الأعلى طلباً في النصف الأول من العام 2021 بواقع 188 رخصة، تلتها الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بواقع 59 رخصة، ثم خدمات ضريبة القيمة المضافة بواقع 35 رخصة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونياً، إذ يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، ويتم إرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.

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