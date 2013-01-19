شاهد.. انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة

على مساحة تتجاوز 10 أمتار.. والجهات المعنية تباشر

تباشر الجهات المعنية، الآن، انهيارًا أسفلتيًا في شارع العزيزية الجنوبية على مساحة تتجاوز 10 أمتار وبعمق أربعة أمتار، تسبب في عرقلة الحركة وتغيير مسار الطريق.

وتواجدت الجهات منذ ساعات الصباح الأولى وباشرت دوريات المرور الموقع وطوقته بالشرائط الحمراء وأغلقت الطريق من بعد إشارة الجامعة وحوّلت المسار إلى الخدمة.

وتوجهت فرق الصيانة بالشركة الوطنية للمياه إلى الموقع وتولت سحب المياه المتسببة في الانهيار، تمهيدًا لمعرفة مكان التسرب وإصلاح الخلل.