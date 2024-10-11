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جامعة جازان توقع 20 عقدًا لمشاريع بحثية ممولة من وزارة التعليم

ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار

شهد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مراسيم توقيع عقود مع باحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لـ20 مجموعة بحثية ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس الجامعة.

ويأتي توقيع المجموعات البحثية التي شملت مجالات "المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ونواقل الأمراض، وصناعة الأدوية من المصادر الطبيعية، إضافة إلى المجالات الواعدة التي تشمل مصادر المياه والطاقة والزراعة المستدامة والبيئة البحرية والتنمية المجتمعية"، تأكيداً على دور البحث العلمي في إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات، وإيجاد الحلول الإبداعية انطلاقًا من الموارد المحلية، بما يحقق مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

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جامعة جازان توقع 20 عقدًا لمشاريع بحثية ممولة من وزارة التعليم
سبق

شهد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مراسيم توقيع عقود مع باحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لـ20 مجموعة بحثية ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس الجامعة.

ويأتي توقيع المجموعات البحثية التي شملت مجالات "المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ونواقل الأمراض، وصناعة الأدوية من المصادر الطبيعية، إضافة إلى المجالات الواعدة التي تشمل مصادر المياه والطاقة والزراعة المستدامة والبيئة البحرية والتنمية المجتمعية"، تأكيداً على دور البحث العلمي في إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات، وإيجاد الحلول الإبداعية انطلاقًا من الموارد المحلية، بما يحقق مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:28 PM

جامعة جازان توقع 20 عقدًا لمشاريع بحثية ممولة من وزارة التعليم

ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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شهد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، مراسيم توقيع عقود مع باحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لـ20 مجموعة بحثية ضمن برنامج التمويل المؤسسي لوزارة التعليم للبحث والتطوير والابتكار، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس الجامعة.

ويأتي توقيع المجموعات البحثية التي شملت مجالات "المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ونواقل الأمراض، وصناعة الأدوية من المصادر الطبيعية، إضافة إلى المجالات الواعدة التي تشمل مصادر المياه والطاقة والزراعة المستدامة والبيئة البحرية والتنمية المجتمعية"، تأكيداً على دور البحث العلمي في إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات، وإيجاد الحلول الإبداعية انطلاقًا من الموارد المحلية، بما يحقق مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

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