النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

"بن محيا": لحمة الشعب بالقيادة ألجمت أفواه الأبواق الحاسدة

قال رغم الظروف لم تتخلَ المملكة عن المساعدات الإنسانية

قال اللواء ركن متقاعد غازي بن عساف بن محيا إن اللحمة الوطنية بين الشعب السعودي وقيادته ألجمت أفواه الأبواق الحاسدة على ما يحظى به المواطن السعودي من أمن وأمان ورغد في العيش ونهضة تنموية وصحية واقتصاد متماسك أكدت للعالم في أزمة أنها الأقوى وتفوقت على العديد من الدول العظمى.

وأضاف: يتضح للجميع ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية استثنائية في ظل جائحة (كرونا) وحكومتنا لم تألُ جهداً في خدمة المواطن والمقيم في الرخاء والشدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وتابع بقوله: لاحظ الجميع ما تمر به دولتنا حفظها من تأثيرات اقتصادية لم تشهدها من قبل بسبب هذه الجائحة ومع هبوط أسعار النفط وقلة الطلب، ومع ذلك لم تتخل المملكة عن المساعدات الإنسانية، كما أن المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة لم يشعر بأي نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع بالأسعار، بل على النقيض يلاحظ الوفرة والركود في الأسعار وكذلك الانخفاض في أسعار الوقود.

وأردف: لقد أغدقت علينا دولتنا الرشيدة في الرخاء، فسمعاً وطاعة لها في الشدة قبل الرخاء، وحان الوقت لنا مواطنين ومقيمين أن نكون كما كنا صفاً واحداً مع هذه القيادة من كل سوء ومكروه ولا نستمع لبعض الأبواق المغرضة من حاسدين وحاقدين، وذلك لضمان وحدتنا والمحافظة على استمرار اقتصادنا لنبقى في مصاف الدول العظمى.

واختتم قائلاً: نرفع القبعة لكل من ساهم في مكافحة هذه الجائحة من رجال الصحة ورجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية، ولا ننسى أسودنا البواسل المرابطين والمدافعين عن الحدود، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمن بلادنا واقتصادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بن محيا": لحمة الشعب بالقيادة ألجمت أفواه الأبواق الحاسدة
سبق

قال اللواء ركن متقاعد غازي بن عساف بن محيا إن اللحمة الوطنية بين الشعب السعودي وقيادته ألجمت أفواه الأبواق الحاسدة على ما يحظى به المواطن السعودي من أمن وأمان ورغد في العيش ونهضة تنموية وصحية واقتصاد متماسك أكدت للعالم في أزمة أنها الأقوى وتفوقت على العديد من الدول العظمى.

وأضاف: يتضح للجميع ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية استثنائية في ظل جائحة (كرونا) وحكومتنا لم تألُ جهداً في خدمة المواطن والمقيم في الرخاء والشدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وتابع بقوله: لاحظ الجميع ما تمر به دولتنا حفظها من تأثيرات اقتصادية لم تشهدها من قبل بسبب هذه الجائحة ومع هبوط أسعار النفط وقلة الطلب، ومع ذلك لم تتخل المملكة عن المساعدات الإنسانية، كما أن المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة لم يشعر بأي نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع بالأسعار، بل على النقيض يلاحظ الوفرة والركود في الأسعار وكذلك الانخفاض في أسعار الوقود.

وأردف: لقد أغدقت علينا دولتنا الرشيدة في الرخاء، فسمعاً وطاعة لها في الشدة قبل الرخاء، وحان الوقت لنا مواطنين ومقيمين أن نكون كما كنا صفاً واحداً مع هذه القيادة من كل سوء ومكروه ولا نستمع لبعض الأبواق المغرضة من حاسدين وحاقدين، وذلك لضمان وحدتنا والمحافظة على استمرار اقتصادنا لنبقى في مصاف الدول العظمى.

واختتم قائلاً: نرفع القبعة لكل من ساهم في مكافحة هذه الجائحة من رجال الصحة ورجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية، ولا ننسى أسودنا البواسل المرابطين والمدافعين عن الحدود، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمن بلادنا واقتصادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:36 PM

"بن محيا": لحمة الشعب بالقيادة ألجمت أفواه الأبواق الحاسدة

قال رغم الظروف لم تتخلَ المملكة عن المساعدات الإنسانية

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,627

قال اللواء ركن متقاعد غازي بن عساف بن محيا إن اللحمة الوطنية بين الشعب السعودي وقيادته ألجمت أفواه الأبواق الحاسدة على ما يحظى به المواطن السعودي من أمن وأمان ورغد في العيش ونهضة تنموية وصحية واقتصاد متماسك أكدت للعالم في أزمة أنها الأقوى وتفوقت على العديد من الدول العظمى.

وأضاف: يتضح للجميع ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية استثنائية في ظل جائحة (كرونا) وحكومتنا لم تألُ جهداً في خدمة المواطن والمقيم في الرخاء والشدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وتابع بقوله: لاحظ الجميع ما تمر به دولتنا حفظها من تأثيرات اقتصادية لم تشهدها من قبل بسبب هذه الجائحة ومع هبوط أسعار النفط وقلة الطلب، ومع ذلك لم تتخل المملكة عن المساعدات الإنسانية، كما أن المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة لم يشعر بأي نقص في المواد الغذائية أو ارتفاع بالأسعار، بل على النقيض يلاحظ الوفرة والركود في الأسعار وكذلك الانخفاض في أسعار الوقود.

وأردف: لقد أغدقت علينا دولتنا الرشيدة في الرخاء، فسمعاً وطاعة لها في الشدة قبل الرخاء، وحان الوقت لنا مواطنين ومقيمين أن نكون كما كنا صفاً واحداً مع هذه القيادة من كل سوء ومكروه ولا نستمع لبعض الأبواق المغرضة من حاسدين وحاقدين، وذلك لضمان وحدتنا والمحافظة على استمرار اقتصادنا لنبقى في مصاف الدول العظمى.

واختتم قائلاً: نرفع القبعة لكل من ساهم في مكافحة هذه الجائحة من رجال الصحة ورجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية، ولا ننسى أسودنا البواسل المرابطين والمدافعين عن الحدود، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ أمن بلادنا واقتصادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,258

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة