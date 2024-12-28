للسعوديين المسافرين للولايات المتحدة "راجعوا حجوزاتكم" المطارات بلا موظفين

المتابعة المستمرة للحالة عبر تطبيقات الطيران

كشفت هيئة المطارات الأمريكية عن تأجيل ما يقرب من 5900 رحلة طيران في أغلب المطارات الأمريكية على مدى الأيام الحالية وحتى أول يناير 2022، بسبب انتشار متحور أوميكرون وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أمريكا، كما تم إلغاء حوالي 1400 رحلة طيران من جميع دول العالم إلى المطارات الأمريكية.

وبدأت جميع شركات الطيران المحلية والدولية في مراجعة الحجوزات مع الركاب، وخاصة خلال هذه الفترة؛ حيث أشارت شركات الطيران الدولية إلى عدم وجود موظفين، وإلى نقص حاد في أعداد الموظفين بسبب إصاباتهم بكورونا أو دخول الموظفين للعزل الإجباري الذي تفرضه عدد من الدول على الوافدين لأراضيها.

ونصح سكوت كييز، مؤسس شركة "سكوت"، بـ"التحقق من حالة رحلتك قبل التوجّه إلى المطار؛ فمعظم هذه الإخطارات لا تحدث في اللحظة الأخيرة، مضيفًا: "وفر على نفسك الذهاب إلى المطار؛ حسب "السي إن إن".

وأوضح "كييز" أنه "يجب على المسافر التسجيل للحصول على تنبيهات نصية مجانية من شركات الطيران حول حالة الرحلات عند شراء تذكرة السفر، كما يجب تنزيل التطبيق الخاص بشركة الطيران التي سيسافر على متن خطوطها الجوية على هاتفه المحمول، كما يمكن البحث عن شركة الطيران ورقم الرحلة مباشرة عبر محرك البحث "غوغل" لمعرفة حالة الرحلة".