التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعد بن عثمان سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم.

"الجبير" يستعرض أبرز القضايا مع رؤساء البعثات الأوروبية بالمملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-02 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعد بن عثمان سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441 05:32 PM

اخر تعديل 03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441 05:26 PM

"الجبير" يستعرض أبرز القضايا مع رؤساء البعثات الأوروبية بالمملكة بحضور عدد من المسؤولين





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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ رؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لدى المملكة؛ حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدّات القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام للهيئة الوطنية لنزع الأسلحة الكيميائية البيولوجية السفير معن بن سليمان حافظ، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعد بن عثمان سويعد، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان بن فهد بن خزيم.