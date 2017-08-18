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تقرير أمريكي: على الولايات المتحدة تصنيف قطر رسميًّا "دولة راعية للإرهاب"

شدَّد على أنه يجب الاعتراف بالجرائم القطرية وتسمية الأشياء بأسمائها

كشف تقرير أمريكي عن أن قطر تموِّل الجماعات الإرهابية التي تهدِّد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مشددًا على أنه يجب الاعتراف بالجرائم القطرية، وتسمية الأشياء بأسمائها، وتصنيف الدوحة دولة راعية للإرهاب.

وأضاف تقرير موقع "ذا فيدراليست" المتخصص في الشؤون الأمنية بأن قطر تحاول اختراق الجامعات في الولايات المتحدة، وتبرعت بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض الجامعات الأمريكية، مثل جامعات ميتشيغن، وكارولينا الشمالية، وتكساس إيه آند إم وكورنيل.

وأشارت إلى أن للقصة جوانب مظلمة؛ إذ تدعم قطر الإرهاب، وتؤوي الإرهابيين بصورة كبيرة وغير مسبوقة.. وهي الممارسات القطرية التي دفعت الرئيس الأمريكي لاعتراف بتمويل قطر للإرهاب، مؤكدًا أنه تمويل للإرهاب "على مستوى عالٍ للغاية".

وتابع التقرير بأنه على الرغم من ذلك الاعتراف الواضح إلا أن إدارات الولايات المتحدة، بما فيها تلك المنتقدة للدوحة، كإدارة ترامب، تغاضت عن تلك الحقيقة بشأن قطر الممولة للإرهاب.

وذكر أنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تسمي قطر دولة راعية للإرهاب، كما فعلت بالنسبة للآخرين ممن "قدموا الدعم مرارًا وتكرارًا لأعمال الإرهاب الدولي".

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تقرير أمريكي: على الولايات المتحدة تصنيف قطر رسميًّا "دولة راعية للإرهاب"
سبق

كشف تقرير أمريكي عن أن قطر تموِّل الجماعات الإرهابية التي تهدِّد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مشددًا على أنه يجب الاعتراف بالجرائم القطرية، وتسمية الأشياء بأسمائها، وتصنيف الدوحة دولة راعية للإرهاب.

وأضاف تقرير موقع "ذا فيدراليست" المتخصص في الشؤون الأمنية بأن قطر تحاول اختراق الجامعات في الولايات المتحدة، وتبرعت بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض الجامعات الأمريكية، مثل جامعات ميتشيغن، وكارولينا الشمالية، وتكساس إيه آند إم وكورنيل.

وأشارت إلى أن للقصة جوانب مظلمة؛ إذ تدعم قطر الإرهاب، وتؤوي الإرهابيين بصورة كبيرة وغير مسبوقة.. وهي الممارسات القطرية التي دفعت الرئيس الأمريكي لاعتراف بتمويل قطر للإرهاب، مؤكدًا أنه تمويل للإرهاب "على مستوى عالٍ للغاية".

وتابع التقرير بأنه على الرغم من ذلك الاعتراف الواضح إلا أن إدارات الولايات المتحدة، بما فيها تلك المنتقدة للدوحة، كإدارة ترامب، تغاضت عن تلك الحقيقة بشأن قطر الممولة للإرهاب.

وذكر أنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تسمي قطر دولة راعية للإرهاب، كما فعلت بالنسبة للآخرين ممن "قدموا الدعم مرارًا وتكرارًا لأعمال الإرهاب الدولي".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
09:13 PM

تقرير أمريكي: على الولايات المتحدة تصنيف قطر رسميًّا "دولة راعية للإرهاب"

شدَّد على أنه يجب الاعتراف بالجرائم القطرية وتسمية الأشياء بأسمائها

A A A
خالد علي - الرياض
9
4,789

كشف تقرير أمريكي عن أن قطر تموِّل الجماعات الإرهابية التي تهدِّد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مشددًا على أنه يجب الاعتراف بالجرائم القطرية، وتسمية الأشياء بأسمائها، وتصنيف الدوحة دولة راعية للإرهاب.

وأضاف تقرير موقع "ذا فيدراليست" المتخصص في الشؤون الأمنية بأن قطر تحاول اختراق الجامعات في الولايات المتحدة، وتبرعت بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض الجامعات الأمريكية، مثل جامعات ميتشيغن، وكارولينا الشمالية، وتكساس إيه آند إم وكورنيل.

وأشارت إلى أن للقصة جوانب مظلمة؛ إذ تدعم قطر الإرهاب، وتؤوي الإرهابيين بصورة كبيرة وغير مسبوقة.. وهي الممارسات القطرية التي دفعت الرئيس الأمريكي لاعتراف بتمويل قطر للإرهاب، مؤكدًا أنه تمويل للإرهاب "على مستوى عالٍ للغاية".

وتابع التقرير بأنه على الرغم من ذلك الاعتراف الواضح إلا أن إدارات الولايات المتحدة، بما فيها تلك المنتقدة للدوحة، كإدارة ترامب، تغاضت عن تلك الحقيقة بشأن قطر الممولة للإرهاب.

وذكر أنه يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تسمي قطر دولة راعية للإرهاب، كما فعلت بالنسبة للآخرين ممن "قدموا الدعم مرارًا وتكرارًا لأعمال الإرهاب الدولي".

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