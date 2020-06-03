وفق تدابير وقائية.. مدير "إسكان الباحة" يلتقي المستفيدين اليوم

استمع لمطالبهم وأكّد دعم الحكومة لكل ما فيه مصلحة المواطن

استقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة، المهندس حمود ناصر القحطاني؛ بمقر الفرع، صباح اليوم الأربعاء، عدداً من المستفيدين وأصحاب المطالب، وذلك وفق تدابير وقائية مشددة ضد فيروس كورونا.

واستمع "القحطاني" لمطالبهم، مؤكداً الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكل ما فيه مصلحة للمواطن على أرض الوطن المعطاء.

وشدّد على استمرار العمل وتقديم الخدمات وفق الخطط والتدابير الاحترازية الموضوعة لمواجهة جائحة كورونا.